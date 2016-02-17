فرمانروایی خداوند بر پایه عدل است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در اجتماع مردم ساوه در مسجد جامع این شهر با اشاره به آیات متعددی از قرآن کریم در خصوص حکومت الهی، اظهار داشت: در قرآن کریم تصریح شده است که فرمان، از آنِ خداست و فقط خدا حق دارد فرمان دهد، خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید پادشاهی مخصوص اوست. همچنین خداوند در آیه ۲۶ سوره آل عمران می‌فرماید: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء» بگو پروردگارا ملک و سلطنت حقیقی از آنِ توست. اینکه امام خمینی(ره) فرمود ما در اسلام پادشاهی نداریم، به این دلیل بود که پادشاهی و حق فرمان ممخصوص خدای متعال است و کسی حق ندارد فرمان دهد، مگر اینکه خداوند بفرماید از فرد خاصی اطاعت کنید، خداوند حق پادشاهی دارد چون آفریننده ماست.

وی به ابعاد حاکمیت الهی اشاره کرد و گفت: خدای متعال از این جهت که عین عدل است، حق فرمان و پادشاهی دارد. تمام این جهان از خردترین ذره تا بزرگترین کهکشانها در قبضه مدیریت خداست، پس خدا اولاً آفریننده است، دوم پادشاه و فرمانروا است، سوم اینکه فرمانروایی‌اش بر پایه عدل است.



آیت الله اراکی اظهار داشت: بشر نیز جزئی از این حاکمیت است و این بشر موجودی است که می‌تواند بر جهان حاکمیت داشته باشد. آن کس که می‌تواند در جهان دخل و تصرف کند، بشر است، بشر می‌تواند هم اصلاح کند و هم افساد به بار آورد، بشر را اگر به حال خودش رها کنند جهان را پر از فساد می‌کند، اگر این بشر مورد دستور دادن قرار نگیرد و قانون عدل نداشته باشد و مدیریت عادلانه نشود و به حال خود رها شود، می‌خواهد بر سایر بشرها حکومت کند در این صورت جهان پر از قتل و هرج و مرج می‌شود که نمونه آن را در نقاط مختلف جهان دیده‌ایم. این جنایت‌ها به این دلیل است که افراد می‌خواهند بر یکدیگر حکومت کنند و این منشأ فساد است.



دبیر کل مجمع جهانی تقریب در ادامه حکومت ائمه را لازمه امتداد حکومت پیامبر اسلام دانست و گفت: حکومت امیرالمؤمنین تا امام زمان امتداد حکومت پیامبر است، از سویی خدا باید فرمانروایی کند، پس خدا از طریق محمد و آل محمد(ص) فرمانروایی می کند و جانشینان پیامبر، در دوره غیبت کبری، توسط امام زمان(عح) معرفی شده‌اند. در دوره غیبت کبری به دلایلی امام ما و فرمانروای الهی ما بنا به ضرورت پشت پرده غیبت قرار گرفت. حالا امام زمان فرمانروایی می کند یا خیر، خدای متعال اجازه داده است که جامعه بشر بدون فرمانروای بالفعل باشد؟ امام ما امام زمان است، صاحب الامر است، اگر امام زمان و صاحب الامر است باید فرمانروایی کند. لذا با توجه به روایات وارده از امام زمان(عج) می گوییم امام زمان طی فرمانهای مختلف فقهای عادل را به جانشینی خود معین کرده است.



آیت الله اراکی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت وجود فقیه عادل و مدبر در رأس نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی رهبر جامعه باید منصوب از سوی امام زمان باشد و تشخیص این فرد منصوب از سوی امام زمان، که در روایت آمده است باید عادل و آشنا به فقه و علم باشد، باید توسط افراد متخصص صورت گیرد. ممکن است این فقیهان عادل زیاد باشند، ممکن است فقیه عادلی وجود داشته باشد که در مدیریت ناتوان است که نمی‌تواند اختیار جامعه را به دست بگیرد. باید این فقیه عادل مجتهد به تمام معنا باشد، فقیه باید بتواند اشکال را کشف کند و جواب آن را هم بتواند ارائه کند، لذا این فقیه باید تمام پیچ و خم‌های جامعه اسلامی را بتواند با علم تبیین کند. از سوی دیگر باید عادل کامل باشد، به گونه‌ای که هیچ وقت قدرت تصمیم‌گیری درست را از دست ندهد و تقوای لازم را همواره داشته باشد. علمای ما می‌گویند عدالتی که در ولی فقیه باید باشد از عدالت‌های دست بالاست که با هیچ چیز خدشه دار نشود. این عدالت تشخیص می‌خواهد.



دبیر کل مجمع جهانی تقریب در پایان به اهمیت کار مجلس خبرگان اشاره کرد و گفت: امیدواریم هیچ وقت نیازی به تعیین رهبر دیگری نداشته باشیم و پرچم این نظام توسط مقام معظم رهبری به دستان امام زمان(عج) برسد، ولی خدای متعال به ما دستور داده است که آماده باشیم. لذا مسئولیت داریم خبرگانی انتخاب کنیم که در صورت نیاز، به خوبی از عهده مسئولیت خود برآیند. در مجلس خبرگان نفوذ کردن خیلی سخت است ولی باید احتیاط لازم را هم داشت. خیلی افراد سالهای زیادی در بین مردم هستند و کسی از آنها اشتباهی ندیده ولی وقتی به جایگاهی می رسند دچار اشتباه می شوند، لذا باید در انتخاب افراد دقت کرد.