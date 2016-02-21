نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه دستاوردها و فعالیت های علمی پژوهشگاه، امروز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲ با حضور دکتر واعظ مهدوی، معاون توسعه امور آموزشي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي کل کشور، در محل این سازمان افتتاح شد.

در این نمایشگاه که تا تاریخ ۹۴/۱۲/۵ ادامه خواهد داشت، مهمترین دستاوردهای پژوهشی برخي از موسسات پژوهشي در معرض ديد مخاطبان قرار مي گيرد. در اين ميان غرفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي نيز تحقيقات چاپ شده اعضاي هيأت علمي خود را به نمايش گذاشته است. علاوه بر اين، دانشنامه های امام علی(ع) و فاطمی(س)، چهار نشریه علمی پژوهشی پژوهشگاه و ديگر نشریات تخصصی و عمومي پژوهشگاه و همچنین آثار و محصولات کانون اندیشه جوان در معرض دید قرار دارد.

حاصل فعاليت هاي پژوهشگاه از ابتدا تا كنون بيش از ۱۲۰۰ اثر چاپ شده، بيش از ۲۷۰۰ مقاله علمي، دو دانشنامه منتشر شده، ‌دو دانشنامه در دست اجرا، ‌بيش از ۱۸۵۰ همايش و نشست علمي و ۹ كرسي نظريه پردازي، نقد و نوآوري موفق مي باشد و در طي اين مدت به افتخاراتي از جمله موسسه پژوهشي برگزيده جشنواره فارابي، موسسه پژوهشي برگزيده از سوي حوزه علميه و ... نائل آمده است.

گفتنی است در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، دکتر عباس زاده- مشاور رييس و مدیر کل حوزه ریاست و امور بین الملل پژوهشگاه- به تبیین فعاليت ها و دستاوردهای پژوهشگاه برای مخاطبان از جمله، دکتر واعظ مهدوی، دکتر بهزاد قره یاضی- رییس تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی- و دکتر گرایی نژاد - مدیر کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی- پرداخت. همچنین حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم - رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه – نيز در اين اين مراسم حضور داشت و توضيحاتي ارائه كرد.

لازم به ذكر است این نمایشگاه با حضور پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی،؛ از تاریخ ۲ اسفند ماه تا تاریخ ۵ اسفند در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور داير است.