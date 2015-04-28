محمدجواد تشکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عمر ناوگان های كشاورزی فرسوده خراسان شمالی بیشتر از ۱۳ سال است كه قابل استفاده و بهره برداری نیست.

وی افزود: فرسودگی در میان کمباین‌های استان بیش از سایر ناوگان است به‌طوری‌که ۶۰ درصد از کمباین‌های موجود در خراسان شمالی نیاز به نوسازی دارد.

تشكری با اشاره به اینكه سال گذشته ۱۶۶ میلیارد ریال اعتبار ویژه مکانیزاسیون استان در اختیار متقاضیان دریافت تسهیلات نوسازی قرار گرفت، گفت: پارسال از محل این تسهیلات ۹ دستگاه کمباین نو وارد ناوگان کشاورزی خراسان شمالی شد.

به گفته این مسئول سالانه باید ۲۲ دستگاه کمباین در استان نوسازی شده و به ناوگان کشاورزی اضافه شود.

تشکری گفت: سال گذشته در استان ۲۰۱ دستگاه تراکتور سبک، ۶۹ دستگاه تراکتور سنگین و ۴۶۰ دستگاه ادوات مختلف کشاورزی و دنباله بندها با استفاده از تسهیلات تأمین شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار داشت: امسال نیز سهم مناسبی از خط اعتباری ویژه‌ای برای مکانیزاسیون کشاورزی استان منظور شده اما هنوز میزان آن ابلاغ نشده است.