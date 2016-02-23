به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی؛ بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان در آیین تجلیل از برگزیدگان دوازدهمین دوسالانه نگاره های چوبی گفت: ظرفیت کشور ما در زمینه صنایع دستی بسیار زیاد است و ما باید بتوانیم این ظرفیت خفته را بیدار کنیم.

نامور مطلق با اشاره بر این مطلب که اگر این وضعیت به ظرفیت نزدیک شد تازه قدم های بعدی برای توسعه برداشته می شود گفت: با انجام این مهم قدم بعدی برای توسعه ظرفیت سازی های جدید است که امیدواریم بتوانیم ظرفیت های جدید را ایجاد کنیم و انشاالله قدم های اول را برداریم و شپس به سراغ قدم ها و اقدامات بعدی برویمتا ظرفیت بینهایت انسانی کشور را که پشتوانه اصلی کشور است یعنی خلاقیت جوانان را به عرصه تولید بیاوریم.

وی در ادامه یادآور شد: تهرانی ها معتقد بودند که وقتی از منشا دور شویم، شاید این هنرها افت کند و مخاطب خود را از دست بدهد تهرانی ها و شهرهای دیگر نمی توانند این آثار را ببینند اما ما معتقدیم که این تمرکز زدایی باید صورت گیرد چون اگر همه کارها بخواهد تنها در تهران انجام شود وضعیت به مراتب بدتر از قبل می شود.

معاون صنایع دستی سازمان با تاکید بر لزوم اجرای عدالت در توسعه گفت: یکی دیگر از ویژگی های توسعه عدالت است عدالت در آمایش سرزمینی؛ اگر در توسعه همه بخش ها را نبینیم این توسعه نیست سرطان است. اگر چیزی در یکجا جمع شود صدمات آن بسیار زیاد خواهد بود این است که سیاست های ما بر تمرکز زدایی و توزیع فرصت ها در کل کشور است.

وی با اشاره بر مصداق فعلی تمرکز زدایی گفت: یکی از این فرصت ها همین هنرهای چوبی است که در ارومیه برگزار می شود و برای اینکه مشکلی پیش نیاید و مخاطبان حفظ شوند قرار بر این است که پس از برگزاری نمایشگاه در ارومیه گزیده این نمایشگاه به تهران بیاید و در تهران مخاطبانی که شاید نمی توانند به اینجا بیایند را نیز از دست ندهیم اما مرکز نگاره های چوبی اینجا خواهد بود.

وی در ادامه سخنانش در زمینه برگزاری این نمایشگاه گفت: از اقای جباری و همکارانشان که برای برگزاری این نمایشگاه تلاش کردند تشکر داریم اما باید علاوه بر نمایشگاه همایشی در این زمینه و یک مرکز تحقیقاتی نیز در این زمینه در ارومیه ایجاد شود تا در مرکز تحقیقات بسیار خوب بتوانیم برخی از مشکلاتی را که در حوزه طراحی و اجرا وجود دارد برطرف کنیم.

وی با اشاره بر لزوم احیای فرهنگ چوب و توجه به چوب در کشور گفت: خوشبختانه این فرهنگ در حال احیا است، چوب دوباره در حال بازگشت به فرهنگ هنری ماست ما یک دوره ای از چوب و فرهنگی آن فاصله گرفتیم اما خوشبختانه در حال حاضر در حال بازگشت به این فرهنگ هستیم.