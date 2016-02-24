  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۴۲

مسئول عراقی:

تحرکات ترکیه در شمال عراق بخشی از طرح های تجزیه طلبانه منطقه است

تحرکات ترکیه در شمال عراق بخشی از طرح های تجزیه طلبانه منطقه است

یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به تحرکات ترکیه در شمال عراق آن را در راستای طرح های تجزیه طلبانه منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، اسکندر وتوت از نمایندگان پارلمان عراق گفت: تحرکات ترکیه در شمال عراق بخشی از طرح های منطقه ای برای تجزیه عراق و کل منطقه با حمایت آمریکا و صهیونیستهاست.

وی خواستار لغو توافق نامه امنیتی میان عراق و آمریکا در اعتراض به مواضع کشورهای همپیمان آمریکا در قبال عراق از جمله ترکیه و عربستان سعودی شد و افزود: عراق به خارجی ها نیازی ندارد و آنچه ترکها مطرح می کنند بخشی از طرح تجزیه طلبانه است و این کاملا آشکار است.

وتوت با اشاره به اینکه ترکیه قبلا توان انجام تحرکات علیه عراق را نداشت بر ضرورت تقویت بنیه نظامی این کشور به ویژه نیروی هوایی عراق تاکید کرد.

این نماینده پارلمان عراق با اشاره به رزمایش سعودی ها در نزدیکی مرز با عراق بیان کرد: این رزمایش که از سوی سعودی ها با آمریکایی ها انجام می گیرد و در واقع اقدامی تحریک آمیز برای اجرای طرح های آمریکا و صهیونیستها در منطقه است.

وی گفت: دولت عراق باید موضع شجاعانه و قوی با لغو توافق نامه امنیتی میان ما و آمریکا اتخاذ کند.

کد خبر 3565293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها