اعزام ۵۰۰ نیروی آمریکایی برای عملیات موصل به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش آمریکا از اعزام ۵۰۰ نظامی تازه نفس به عراق خبر داد.

ژنرال «جوزف مارتین» (Joseph Martin) سخنگوی لشگر اول پیاده نظام ارتش آمریکا در این باره اعلام کرد: هدف از اعزام ۵۰۰ نظامی به عراق، آموزش فرماندهان، کارکنان نظامی، سربازان و نیروهای پلیس برای عملیات علیه داعش در مناطق مجاور رودخانه‌ های دجله و فرات با تمرکز ویژه بر عملیات آزادسازی موصل است.

لازم به ذکر است نظامیان مذکور از پایگاه نظامی آمریکا در ایالت «کانزاس» به عراق اعزام شده و قرار است جایگزین نیروهای لشگر ۱۰۱ هوابرد آمریکا در عراق شوند.