خراسان شمالی آماده برگزاری انتخابات است/ نگاهی به آمار و ارقام

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری از ساعت هشت صبح فردا در حالی برگزارمی شود، که علاوه بر شور و نشاط انتخاباتی و همت و عزم مردم بصیر و همیشه در صحنه این استان برای تحقق حماسه ای دیگر در هفتم اسفندماه ۹۴، تمامی دست اندرکاران برگزاری این دو انتخابات مهم اعم از هیئت های بازرسی و نظارت، نیروهای نظامی و انتظامی همه توان خود را در راستای ایجاد امنیت و آرامش و برگزاری خوب این انتخابات به کار گرفته اند.

ماهها است که ستاد انتخابات خراسان شمالی با برنامه ریزی دقیق و با ایجاد کمیته های مختلف برای تمامی مراحل برگزاری این دو انتخابات مهم، با برگزاری جلسات متعدد و گذاشتن ساعت های متمادی وقت، همه امکانات و توان خود را بسیج کرده است تا هفتم اسفندماه با حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای محقق و بهترین و صالح ترین نامزدهای شرکت کننده در رقابت های انتخاباتی را برای کرسی های بهارستان و مجلس خبرگان رهبری انتخاب کنند.

خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و جمعیتی بالغ بر۹۲۸ هزار نفر با داشتن سه حوزه انتخابیه اصلی انتخابات امسال را در حالی برگزار می کند که ۴۷ نامزد باقی مانده از ۶۳ نامزد تایید شده نهایی مجلس دهم در این استان برای کسب چهار کرسی ثابت و سه نامزد مجلس خبرگان رهبری برای کسب یک کرسی در این مجلس، طی روزهای قانونی تبلیغات با یکدیگر رقابتی نفس گیر را در فضایی سالم و در کمال امنیت و آرامش سپری کردند.

البته این استان یک کرسی مشترک با استان خراسان رضوی دارد که در آن شهرستان فاروج از استان خراسان شمالی با شهرستان قوچان از استان خراسان رضوی برای کسب یک کرسی در بهارستان رقابت های مشترکی را پشت سر گذاشته اند.

۶۳۲ هزار و ۳۰۰ نفر شامل ۴۱۰ هزار نفر در حوزه انتخابیه شهرستان بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان و گرمه و جاجرم، ۱۲۰ هزار نفر در حوزه انتخابیه شیروان و ۹۹ هزار نفر در حوزه انتخابیه اسفراین واجد شرایط رای دادن هستند که از مجموع واجدین شرایط رای دادن ۱۶ هزار نفر را رای اولی ها تشکیل می دهند

آخرین گزارشات حاکی از این است که در حوزه های انتخابیه سه گانه این استان، هم اکنون۳۰ نامزد در حوزه انتخابیه بجنورد، ۱۱ نامزد در حوزه انتخابیه اسفراین و شش نامزد در حوزه انتخابیه شیروان تا پایان رقابت های انتخاباتی امسال باقی مانده اند.

جمعیت حوزه های انتخابیه و واجدین شرایط رای

سه حوزه اصلی خراسان شمالی شامل شهرستانهای بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم دارای ۵۷۴ هزار و ۶۵۴ نفر جمعیت، حوزه انتخابیه شهرستان شیروان با ۱۶۵ هزار و ۹۳۵ نفر و حوزه انتخابیه شهرستان اسفراین ۱۳۴ هزار و ۸۸۷ نفرجمعیت دارد.

البته از جمعیت ۹۲۸ هزار و ۸۵۵ نفر خراسان شمالی، ۵۴ هزار ۳۷۹ نفرآن مربوط به شهرستان فاروج در حوزه انتخابیه قوچان از استان خراسان رضوی قرار دارد.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور، تا روز هفتم اسفندماه جاری ۶۳۲ هزار و ۳۰۰ نفر شامل ۴۱۰ هزار نفر در حوزه انتخابیه شهرستان بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان و گرمه و جاجرم، ۱۲۰ هزار نفر در حوزه انتخابیه شیروان و ۹۹ هزار نفر در حوزه انتخابیه اسفراین واجد شرایط رای دادن هستند که از مجموع واجدین شرایط رای دادن ۱۶ هزار نفر را رای اولی ها تشکیل می دهند.

حوزه های انتخابیه و شعب اخذ رای

انتخابات هفتم اسفندماه امسال در ۱۹ حوزه اصلی و فرعی برای خبرگان رهبری و ۱۷ حوزه اصلی و فرعی برای مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

ستاد انتخابات استان ۸۲۵ شعبه اخذ رای را در تمامی حوزه های انتخابیه این استان پیش بینی کرده که به عبارتی برای هر ۷۵۷ نفر یک شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده است، این رقم نسبت به دوره گذشته از رشد ۱۲ درصدی برخوردار بوده است.

براین اساس هر ۲۰ شعبه اخذ رأی، یک سربازرس خواهد داشت که تعداد ۴۳ نفر سربازرس با تائید نظر فرمانداران و هیأت بازرسی انتخابات استان معرفی شده اند تا ضمن ساماندهی عملکرد بازرس‌های شعب اخذ رأی در روز انتخابات، حواشی و فضای پیرامونی حوزه های انتخابیه را رصد و کنترل کنند.

از مجموع شعب اخذ رای در این استان، ۵۱۹ شعبه اخذ رای شامل ۳۶۷ شعبه ثابت و ۱۵۲ سیار در حوزه انتخابیه شهرستان بجنورد، ۱۳۵ شعبه اخذ رای شامل ۷۵ شعبه اخذرای ثابت و۶۰ شعبه سیار در حوزه انتخابیه شیروان و۱۱۷ شعبه اخذ رای شامل۶۲ شعبه ثابت و ۵۵ شعبه سیار در حوزه انتخابیه اسفراین برای گرفتن آرای مردم در نظر گرفته شده است.

برای برگزاری انتخابات امسال، ۱۴ هزار نفر نیروی انسانی در بخش های مختلف مسئولیت برگزاری این دو انتخابات مهم را برعهده دارند که این میزان نیز نسبت به دوره‌های گذشته حدود یک هزار نفر افزایش یافته است

برای برگزاری انتخابات امسال ۱۴ هزار نفر نیروی انسانی در بخش های مختلف برگزاری مسئولیت برگزاری این دو انتخابات مهم را برعهده دارند که این میزان نیز نسبت به دوره‌های گذشته حدود یک هزار نفر افزایش یافته است.

همچنین برای این تعداد شعبه اخذ رای در ستاد انتخابات استان، شهرستانها و بخش ها علاوه بر تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز، بیش از دوهزار و ۳۰۰ خودرو برای حمل و نقل و جابه جایی و برقراری امنیت فراهم شده و حدود یک هزار و ۱۰۰ دستگاه کامپیوتر با تجهیزات کامل در خدمت عوامل اجرایی شعب اخذ رای و ستادهای برگزاری انتخابات قرار گرفته است.

به گفته مسئولان برگزاری انتخابات، ۹۲۰ نفر نیروی انسانی متعهد و آموزش دیده نیز در قالب هیات بازرسی استان و شهرستان، شعب اخذ رای، سر بازرسی و بازرسی ویژه، بر فرآیند انتخابات و عملکرد عوامل اجرایی انتخابات به صورت مستمر از آغاز انتخابات تاپایان رای گیری، شمارش آراء و اعلام نتایج نظارت خواهند کرد.

۵ هزارنیرو برای امنیت انتخابات

همچنین برای تامین امنیت انتخابات با تلاش فرماندهی انتظامي خراسان شمالي پنج هزار و ۱۰۰ نيروي پليس در این استان امنيت انتخابات هفتم اسفندماه را تامين مي كنند.

اقدامات هیأت نظارت بر انتخابات خراسان شمالی

برای برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه حدود سه هزار و ۴٠٠ نیرو، شامل ناظرین، مسؤولین ناظر، ناظرین عالی که تمامی آنها جلسات و دوره های تخصصی را گذرانده اند، برای نظارت بردو انتخابات مجلس دهم و پنجمین دوره خبرگان رهبری در این استان تعیین شده اند.

همچنین بر اساس برنامه های اعلام شده از سوی هیئت نظارت استان، نامزدهای انتخاباتی نیزمی توانند در تمامی صندوق های اخذ رای یک نماینده داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و ۹۲۹ هزار نفر جمعیت دارای چهار کرسی ثابت و یک کرسی مشترک در مجلس شورای اسلامی و یک کرسی ثابت در مجلس خبرگان رهبری است.

فردا هفتم اسفندماه خراسان شمالی شاهد حضور حداکثری مردم این استان در پای صندوق‌های رای خواهد بود و مردم این استان برگ زرین دیگری از حماسه اسفندماه ۹۴ را در کارنامه انتخابات این استان رقم خواهند زد.