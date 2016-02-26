به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در پیامی به مناسبت انتخابات آورده است: انقلاب اسلامی ایران نور هدایت الهی و تجلی ایمان، تقوا، اخلاق و عدالت حکومتی اسلام است و رهبریت رکن اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایتمداری مردم نقشی مهم در اقتدار این نظام اسلامی دارا است.

در ادامه این پیام آمده است: حضور گسترده مردم در صحنه های سرنوشت ساز مانند، عصر شروع انقلاب، دفاع مقدس هشت ساله، دفع فتنه ها و آشوب ها، تحمل سختی های اقتصادی ملی و بین المللی، مجاهدت در پیشرفت های همه جانبه و حضور حداکثری در انتخابات و مشارکت سیاسی؛ نشان از بصیرت، تعهد و ولایتمداری مردم عزیز ایران اسلامی دارد.

این پیام می‌افزاید: انتخابات هفت اسفند ۹۴، صحنه دیگری برای حضور پرشور و سراسر بصیرت مردم عزیز استان ولایتمدار بوشهر است که بار دیگر صفحه زرین دیگری بر کتاب تابناک تاریخ خویش بیافزایند.

آیت‌الله صفایی بوشهری اضافه کرد: اینجانب همگان را به حضور گسترده در این میدان سرافرازی ملی و فراملی دعوت می‌کنم که قطعاً این حضور ولایی و حداکثری و انتخاب اصلح، موجب خشنودی حضرت بقیة الله الاعظم «روحی فداه» و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای «دامت برکاته العالیه» و شادی روح شهدا و امام شهدا و مایه اقتدار نظام اسلامی و ناامیدی دشمنان خواهد گشت.