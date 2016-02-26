رعایت استانداردهای بهره برداری در نیم درصد آسانسورها

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری با اشاره به گزارش سازمان ملی استاندارد در خصوص رعایت قوانین بهره برداری تنها در ۱۱ آسانسور از مجموع ۲۳۰۰ نمونه، گفت: شورای شهر تهران با ورود به این پرونده به دنبال چاره اندیشی برای وضعیت نگران کننده آسانسورها است.

وی از برگزاری جلسات هم اندیشی شورای شهر با سازمان نظام مهندسی در خصوص بررسی وضعیت رعایت استانداردهای بهره برداری در ساختمان های شهر تهران خبر داد و گفت: استفاده دائمی مردم از آسانسور سبب شده تا کیفیت این تجهیزات و رعایت استانداردها از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

این عضو شورای شهر تهران با اعلام اینکه استانداردهای نصب و بهره برداری از آسانسور توسط سازمان ملی استاندارد تدوین شده است، تصریح کرد: در زمان ساخت، نظارت دقیقی بر وضعیت آسانسورها وجود دارد چرا که بررسی نحوه نصب و تائید آن توسط عوامل ناظر صورت می گیرد که با تائید گواهی آن، مجوز پایان کار ساختمان صادر می شود.

وی اعلام کرد: آنچه محل نگرانی است عدم رعایت استانداردها در زمان بهره برداری و رعایت ضوابط تعمیر و نگهداری است که با وجود تعریف استانداردها طبق بررسی صورت گرفته اعمال نمی شود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیران ساختمان ها و مجتمع های مسکونی باید با شرکت های خدماتی، قرارداد تامین و نگهداری آسانسور داشته باشند چرا که ایمنی آسانسور قابل رصد است و کنترل کردن آن امکانپذیر است.

وی اعلام کرد: شورای شهر به دنبال آن است که مدیران ساختمان، از نظر قانونی به بستن قرارداد نگهداری از آسانسور ساختمان موظف شوند.

شاکری همچنین به اهمیت رعایت استاندارد آسانسورها در مراکز که از نظر اهمیت حیاتی محسوب می شوند، تاکید کرد و افزود: زنگ هشدار سازمان ملی استاندارد در خصوص وضعیت نگران کننده آسانسور در مراکز آموزشی، درمانی، امنیتی، دانشگاهی، انتظامی و از همه مهم تر مجتمع های مسکونی به صدا درآمده است و شورای شهر به دنبال آن است که بازرسی آسانسور در بازرسی ادواری نظام مهندسی از ساختمان بهره برداری شده قرار گیرد.