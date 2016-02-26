مدارس خراسان شمالی فردا تعطیل شدند/ کارمندان استراحت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم نوروزیان در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان گفت: با توجه به اینکه بسیاری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی در برگزاری انتخابات شکوهمند هفتم اسفندماه و درشعب اخذ رای دخیل و درگیر بودند، بنا به دستور استاندار خراسان شمالی کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی درگیر در امر انتخابات فردا هشتم اسفندماه تعطیل خواهند بود.

وی همچنین از تعطیلی کلیه مدارس استان خبرداد و گفت: کلیه مدارس استان نیز فردا تعطیل خواهند بود که اداره کل آموزش و پرورش نیز در این زمینه اطلاع رسانی لازم را خواهد کرد.

تمدید زمان رای گیری بجز مراکز شهری بجنورد، شیروان و اسفراین تا ۲۲ و ۳۰

رئیس ستاد انتخابات در مورد آخرین وضعیت تمدید زمان انتخابات هم گفت: با تفویض اختیار وزیر کشور برای تمدید زمان رای گیری بعد از ساعت ۲۲ به استانداران؛ انتخابات تا ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه بنا به دستور استاندار خراسان شمالی تمدید شد.

بر اساس این اعلام، تمدید انتخابات در مناطق شهری بجنورد، شیروان و اسفراین تا ساعت 23 ادامه دارد.

وی افزود: پس از ساعت مذکور کلیه افرادی که در بیرون شعب اخذ رای قراردارند به داخل شعب هدایت و درب شعب اخذ رای بسته خواهد شد.

نوروزیان تصریح کرد: کار اخذ رای تمامی افرادی که در داخل ستاد حضور دارند تا پایان مراحل انداختن رای به صندوق توسط عوامل شعب انجام خواهد شد و با پایان کار رای گیری، کار شمارش آرا در شعب اخذ رای آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری که همزمان با سراسر کشور از ساعت هشت صبح امروز آغاز شده بود به استثنای مناطق شهری بجنورد، شیروان و اسفراین تا ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه امشب تمدید شد.