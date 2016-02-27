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۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۹

پس از شمارش آرا؛

محمد قمی نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی شد

محمد قمی نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی شد

پاکدشت-محمد قمی با کسب اکثریت آرا، نماینده حوزه انتخابیه پاکدشت در مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کار شمارش آرا در حوزه انتخابیه پاکدشت به پایان رسید و در نهایت محمد قمی توانست اکثریت آرا را در این حوزه به دست اورد.

محمد قمی سابقه نماینده شهرستان های ورامین و پاکدشت را در کارنامه دارد و بار دیگر توانست به مدت چهار سال، نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی شود.

بر اساس آماری که تاکنون به دست آمده، محمدقمی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که مورد حمایت جریان اصلاح طلبان قرار داشت، توانست۴۶ هزار و ۳۹۸ رأی کسب کند.

فرهاد بشیری نماینده فعلی و اصولگرای شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی نیز با ۲۷ ۱۵۸ رأی نتوانست به مجلس راه پیدا کند.

حمیدرضا شیخ ویسی با ۷۴۹۲ رأی، رضا فیضی با ۴۶۵۰ رأی، محمدجوادآخوندی با ۱۴۸۳رأی، محمود زعفری با ۷۴۸رأی و اسماعیل صالحی با ۷۲۶ رأی در رده های بعدی قرار گرفتند.

کد مطلب 3567677

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