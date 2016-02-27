کلینتون به دنبال برگ برنده اوباما در انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، تعیین نامزد نهایی حزب دموکرات آمریکا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به روزهای حساس خود نزدیک می شود و رای گیری امروز شنبه در ایالت کارولینای جنوبی و سپس انتخابات «سه شنبه بزرگ» در چند ایالت تا حد زیادی نامزد آینده دموکرات ها را مشخص می کند.

بیل کلینتون، رییس جمهور پیشین آمریکا برای حمایت از همسرش هیلاری کلینتون وارد کارزار انتخاباتی شده، وی که در ویرجینایا سخنرانی می کرد گفت: «چرا اینجا انقدر ناامیدی وجود دارد؟ چون مردم آمریکا در تصویر زیبایی که رییس جمهور اوباما از آینده خلق کرده نگاه می کنند اما خود را پیدا نمی کنند. هیلاری آماده ریاست جمهوری شده تا تصویری از آینده برای همه آمریکایی ها خلق کند. این کاریست که او خواهد کرد.»

هیلاری کلینتون هفته گذشته در ایالت نوادا با اختلاف کمی برنی سندرز را پشت سر گذاشت. اکنون نیز نظرسنجی ها نشان می دهد که وی بخت بیشتری از رقیبش برای پیروزی در ایالت های جنوبی دارد، به ویژه به خاطر حمایت سیاه پوستان از او.

جان فورتیر، تحلیلگر سیاسی می گوید: «حزب دموکرات ترکیب بسیار قدرتمندی از اقلیت ها به ویژه آفریقایی-آمریکایی ها دارد. آنها نصف آرای ایالت کارولینای جنوبی و یک چهارم کل ایالت های آمریکا را در اختیار دارند. اگرچه برنی سندرز در ابتدا عملکرد خوبی در چند ایالت داشت اما این موضوع الزاما به معنی عملکرد خوب وی در آینده نیست. فکر می کنیم هیلاری کلینتون توان بیشتری دارد.»

آخرین نظرسنجی در ایالت کارولینای جنوبی از اختلاف بیش از ۲۰ درصدی آرای دو نامزد دموکرات حکایت دارد.

اشتفان گروبه، خبرنگار یورونیوز در واشنگتن می گوید: «هفته گذشته برنی سندرز خارج از کارولینای جنوبی بود. شاید به این خاطر که وی امید خود را به پیروزی در این ایالت از دست داده است. آیا این معنی آن است که سیاست هیلاری کلینتون برای توقف رقیبش در جنوب آمریکا موفق بوده؟»