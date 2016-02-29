حسین صفری مدیر کمیته اجرایی و رفاهی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نخستین جلسه اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران با مسئولان برگزاری نمایشگاه در صبح روز جاری (دوشنبه ۱۰ اسفند) و در محل شهر آفتاب، مکان برگزاری این نمایشگاه خبر داد و گفت: در این جلسه که علاوه بر آقایان صالحی (رئیس نمایشگاه)، شهرام‌نیا (قائم مقام و معاون اجرایی آن) و برخی دیگر از مدیران و مسئولان نمایشگاه کتاب تهران، آقایان ناصحی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران، ترک‌آبادی مدیرعامل سازمان مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، شاکری دیگر عضو شورای شهر و سایر مدیران دستگاه‌ها و نهادهای همکار در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، در آن حضور داشتند، ابتدا آقای صالحی کلیتی از بحث مربوط به جابجایی محل نمایشگاه کتاب تهران و نیازهای برگزاری آن ارائه کرد.

وی با بیان اینکه در این جلسه مواردی مانند نحوه دسترسی به مخاطبان نمایشگاه، امکانات رفاهی، خدمات رسانی به مخاطبان و ناشران در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، نکات ایمنی و زیرساخت‌های نمایشگاه در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، اعلام کرد: در جلسه امروز، تشکیل ۶ کارگروه مورد موافقت قرار گرفت که عبارتند از کارگروه حمل و نقل و ترافیک، کارگروه عمران و خدمات شهری، کارگروه خدمات شهری و رفاهی، کارگروه ایمنی، انتظامی و بهداشتی، کارگروه فرهنگی و اطلاع‌رسانی و کارگروه فناوری. در تمامی این کارگروه‌ها، نماینده ستاد اجرایی نمایشگاه کتاب تهران حضور دارد و هر یک از آنها به صورت تخصصی موارد مربوط به حوزه خود را بررسی خواهد کرد و همچنین مقرر شد این کارگروه‌ها تا ۱۵ روز آینده جلسات مختلف خود را تشکیل دهند.

مدیر کمیته اجرایی و رفاهی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همچنین با اشاره به تاکید رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران در این جلسه برای تشکیل دو جلسه دیگر اعضای این کمسیون و مسئولان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران تا پیش از آغاز این نمایشگاه، یکی در روزهای پایانی سال جاری و دیگری در روزهای ابتدایی سال آینده، گفت: در این جلسه مقرر شد که شهرداری تهران تمامی تعهدات خود را در خصوص آماده‌سازی شهر آفتاب تا قبل از ۵ فروردین سال ۹۵ انجام دهد و در این روز، مکان برگزاری نمایشگاه کتاب را تحویل مسئولان برگزاری این نمایشگاه دهد.

صفری با بیان اینکه در جلسه امروز مقرر شد که شهرداری تهران می‌بایست تا این تاریخ (۵ فروردین ۹۵) حتی کار نصب سازه‌های موقت نمایشگاه را هم انجام دهد، ادامه داد: ما پس از تحویل گرفتن مکان برگزاری نمایشگاه، ۲۰ تا ۲۵ روز زمان نیاز خواهیم داشت تا کارهای مربوط به داخل نمایشگاه از قبیل غرفه‌بندی، جانمایی، تنظیم و ایجاد شبکه‌های برق و مخابرات، نصب دستگاه‌های کارتخوان و ... را انجام دهیم. هدف‌گذاری و در واقع برنامه ما این است که تا تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ تمامی امور مربوط به آماده سازی نمایشگاه را برای حضور ناشران به پایان برسانیم به این خاطر که ناشران هم در فاصله دو هفته مانده به آغاز نمایشگاه، امور مربوط به غرفه‌سازی و حضور در نمایشگاه را انجام دهند.

وی با اشاره به حضور شهرداران مناطق ۱۹ و ۲۰ تهران و روسای سازمان‌های زیباسازی و پیشگیری و مدیریت بحران تهران، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، نیروی انتظامی تهران بزرگ، اورژانس تهران، آتش نشانی، سازمان هلال احمر، سازمان پارک‌ها، سازمان ساماندهی مشاغل، سازمان پسماند در جلسه امروز اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران با مسئولان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، گفت: این جلسه از ساعت ۷:۳۰ تا ۹:۳۰ صبح امروز در شهر آفتاب برگزار شد و سپس رئیس نمایشگاه و سایر اعضای حاضر در جلسه از مراحل آماده‌سازی شهر آفتاب برای برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید کردند.

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.