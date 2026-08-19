سامرا آماده میزبانی از عزاداران امام حسن عسکری (ع) شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه هشتم ربیع الاول و سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) سامرا میزبان هزاران زائر از سراسر کشور عراق و دیگر کشورهای اسلامی است.

مراسم عزاداری و سوگواری در این روز به رسم هر ساله با حضور عزاداران برگزار می شود و تولیت حرم مطهر امامین عسکریین (ع) اقدامات و امکانات لازم برای میزبانی هرچه بهتر زائران را فراهم می کند.

زائران عراقی به رسمی دیرینه در گرامیداشت عزای امامان شهید خود که مسیر خانه تا حرم ها را در روز طی می کنند از روزهای قبل به سمت شهر سامرا در حرکت هستند و موکب ها جهت پذیرایی از این زائران برپا شده است.

بر همین اساس آستان مقدس عسکریین تدابیر ایمنی را تقویت کرده و ده‌ها کپسول آتش‌نشانی میان دسته‌های عزاداری در سامرا توزیع می‌کند.

حرم مطهر امام حسن عسکری (ع) از چندی پیش به تلاش و همت خادمان این بارگاه منور با کتیبه ها و پرچم های عزا سیاه پوش شد.

همچنین آستان مقدس امامین عسکریین (ع) از آغاز اجرای عملیِ طرح جامع امنیتی و خدماتی ویژه مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) خبر داد.

در همین راستا، علی الزملّی، رئیس کمیته زیارت‌های میلیونی، ضمن تأکید بر بسیج کامل تمامی بخش‌ها و واحدهای پشتیبانی آستان، از آمادگی کامل آن‌ها برای میزبانی از خیل عظیم زائران خبر داد. وی خاطرنشان کرد که این اقدامات با هماهنگی مستقیم میدانی میان نهادهای امنیتی، بهداشتی و خدماتی صورت می‌گیرد تا بالاترین سطح سازماندهی و سهولت در روند زیارت تضمین شود.