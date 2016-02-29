به گزارش خبرنگار مهر، علی کیان در نشستی خبری که به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار شده بود، اظهار داشت: امسال به مناسبت هفته منابع طبیعی حدود ۱۵۰ هزار اصله نهال مثمر و غیرمثمر برای توزیع رایگان در نظر گرفته شده است و این نهال‌ها در شهرستان‌های مختلف استان تهران عرضه خواهند شد.

وی با بیان اینکه کل نهال‌هایی که امسال در استان تهران کاشته می‌شود، یک میلیون اصله نهال خواهد بود، گفت: کسانی که قصد و شرایط کاشت نهال را دارند می‌توانند به ادارات منابع طبیعی شهرستان خود مراجعه و نهال دریافت کنند.

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره طرح ایجاد کمربند سبز در استان تهران افزود: میزان اعتباری که برای تکمیل این طرح نیاز داریم بسیار زیاد است و اگر بخواهیم سرانه فضای سبز تهران را به ۲ برابر میزان فعلی افزایش دهیم نیاز به ۶۰ هزار هکتار جنگل‌کاری وجود دارد.

به گفته کیان، تنها کاشت هر هکتار نهال، حداقل به ۴ میلیون تومان هزینه نیاز دارد ضمن اینکه سایر هزینه‌های آن را نیز باید مدنظر قرار داد.

وی با بیان اینکه بخشی از این هزینه از محل بودجه سالانه دولت، تامین می‌شود، افزود: برای سال آینده با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان جنگل‌ها اعتباری بیش از ۳۵ میلیارد تومان برای بیش از ۳۸۰۰ هکتار توسعه جنگل در دامنه جنوبی در نظر گرفته است.

کیان ‌با اشاره به اینکه هزینه سالانه نگهداری از هر هکتار جنگل‌کاری بین ۲ تا ۳ میلیون تومان است، اضافه کرد: در تمام کشورها، دولت برای منابع طبیعی یارانه می‌دهد و ما هم باید به این باور برسیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره پروژه‌های آبخیزداری نیز گفت: در حوزه استان تهران مطالعات ۱۱۸ پروژه آبخیزداری انجام شده است و در ۵۹ زیر حوزه به مساحت ۴۱۷ هزار هکتار؛ عملیات آبخیزداری برای کنترل آب‌های سطحی و روان‌آب‌ها انجام شده است ضمن اینکه در ۱۶ زیر حوزه به مساحت ۱۶۳ هزار هکتار، عملیات آبخیزداری در دست اجرا است.

وی افزود: همچنین در ۴۴ زیر حوزه به مساحت ۴۹۴ هزار هکتار هنوز فعالیت‌های آبخیزداری به اجرا در نیامده است.

کیان با بیان اینکه یکی از اقدامات اصلی ما بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری حفاظت از منابع طبیعی است، افزود: ما در این راستا وظیفه داریم با افرادی که به عرصه‌های ملی تجاوز و یا آن را تخریب می‌کنند برخورد کنیم که در سال ۹۴ در سطح استان تهران ۱۴۱ فقره اجرای حکم انجام و ۱۸۵ هکتار از اراضی ملی تصرف شده از ید متصرفان خارج شد.

کیان با اشاره به اینکه برخی از پرونده‌های حقوقی که پیگیری می‌شود منجر به آراء قطعی محاکم تجدید نظر و بعد از ابلاغ اجرا می‌شود، تصریح کرد: در سال ۹۴، ۳۴ فقره از این احکام اجرا شده و طی آن ۲۹ هکتار از اراضی تصرفی از ید متصرفین خارج شده است.

وی درباره عملکرد حقوقی اداره کل در سال ۹۴ در حوزه استان تهران اظهار داشت: ما ۳۰۶۰ فقره دادخواست به محاکم ارجاع کردیم که احکام صادر شده به نفع منابع طبیعی ۶۰۰ فقره و احکام صادره علیه آن ۱۵۲ فقره بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی و اخذ سند، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۹۲ درصد اراضی براساس مدارک موجود تخصیص سند برای آن انجام شده است.

کیان اضافه کرد: در سال‌جاری برای ۶۷ هزار هکتار از اراضی که در گذشته سند دفترچه‌ای داشته‌اند، سند تک برگ گرفته شده است که با این سند دیگر هیچ‌کس برای محدوده مشخص نمی‌تواند سند دیگری اخذ کند.