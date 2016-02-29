اسلام آباد با پکن توافقنامه احداث نیروگاه تولید برق امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، اسلام آباد توافقنامه ای را با چین به امضا رساند که طبق آن چین نیروگاه ۳۵۰ مگاواتی تولید برق از زغال سنگ برای اسلام آباد خواهد ساخت. این نیروگاه در نزدیک بندر کراچی و در منطقه «قاسم خان» ساخته خواهد شد.

این توافقنامه بین شرکت چینی و شرکت انرژی صدیق پاکستان به امضا رسید. این نیروگاه قادر خواهد بود که ۳۵۰ مگا وات برق تولید کند. کار ساخت این نیروگاه در ژوئیه سال جاری میلادی آغاز خواهد شد و تا ۳۱ ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

لازم به ذکر است چین با پاکستان در توسعه بندر «گوادر» مشارکت دارد. چین قصد دارد با ساخت کریدور اقتصادی شهر «کاشغر» را به بندر «گوادر» در ایالت بلوچستان پاکستان متصل نماید و از طریق این کریدور اقتصادی تولیدات خود را به کشورهای آسیای میانه صادر کند.