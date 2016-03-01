نشست شورای امنیت درباره تحریم های کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواس‌ای تودی، آمریکا از کشورهای عضو شورای امنیت خواست برای اعمال تحریم های اقتصادی علیه کره شمالی رای گیری کنند. قرار بود روز سه شنبه رای گیری برای این موضوع صورت گیرد که به درخواست روسیه یک روز به تاخیر افتاده است.

شورای امنیت اعلام کرده است که به خاطر آزمایش های هسته و موشکی پیونگ یانگ یک سری تحریم های شدید اقتصادی علیه کره شمالی اعمال خواهد کرد.

سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است تحریم های اعمال شده احتمالا صادرات کره شمالی را نیز هدف قرار خواهد داد. پیش از این صادرات مواد اولیه مثل ذغال سنگ و مواد معدنی در لیست تحریم ها قرار نداشت.

علاوه بر تحریم های گذشته در رای گیری فردا قرار است موضوع تحریم بانک های کره شمالی نیز به رای گذاشته شود. در میان کشورهای عضو شورای امنیت دولت چین چندان به اعمال تحریم های شدید علیه کره شمالی و سقوط اقتصاد این کشور تمایلی ندارد.