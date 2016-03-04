رهبر کره شمالی: ارتش آماده استفاده از تسلیحات هسته ای باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی که در جمع مقامات نظامی این کشور سخن می گفت بر ضرورت آمادگی تسلیحات هسته ای پیونگ یانگ برای مقابله با تهدیدات دشمن تاکید کرد.

وی در اظهاراتی که از رسانه ملی این کشور پخش شد، گفت: کره شمالی در آرایش نظامی خود تجدید نظر می کند تا هر زمان که لازم باشد به حملات پیشگیرانه متوسل شود.

کیم جونگ اون تاکید کرد: اوضاع کنونی با خطرات عدیده ای همراه است و نیاز است که کلاهک های هسته ای برای دفاع ملی مستقر می شوند در حالت آماده باش دائم برای پرتاب در هر لحظه باشند.

لازم به ذکر است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه گذشته تحریم های اعمال شده علیه پیونگ یانگ را به بهانه دو آزمایش هسته ای و موشکی که این کشور اخیرا انجام داده است، تشدید کرد.

اما کره شمالی نیز برای به رخ کشیدن قدرت و قاطعیت خود، دیروز پنجشنبه شش فروند موشک کوتاه برد را در آب های شرقی این کشور شلیک کرد.

صحبت های جونگ اون در جمع رهبران نظامی کره شمالی به همین تاریخ و زمان پرتاب موشک های کوتاه برد نسبت داده می شود.

به گفته وی، در این دوران سخت که آمریکایی ها جنگ و بدبختی را بر دیگر کشورها تحمیل می کنند، تنها راه دفاع از تمامیت ارضی و حق زندگی در تقویت توان هسته ای خلاصه می شود.

این در حالیست که اظهارات وی به سرعت با واکنش واشنگتن روبرو شد تا آنجا که «بیل اربن» سخنگوی پنتاگون دولت پیونگ یانگ را به دوری از اقدامات تحریک آمیز و تمرکز بر روی تعهدات بین المللی فرا خواند.

علاوه بر این، خبرگزاری «یونهاپ» کره جنوبی از آغاز مذاکرات سئول – واشنگتن برای بررسی امکان استقرار سپر دفاع موشکی در جنوب این کشور خبر داد.

صحبت های اولیه پیرامون هزینه، کارآمدی و تاثیرگذاری اسقرار سامانه دفاع موشکی «تاد» در منطقه خواهد بود.