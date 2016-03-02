ضرورت جلوگیری از بدعت در آئین های مذهبی/ فعالیت ۹۱ هیئت در کشور

رضا معممی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر،مهمترین کارکرد ستاد ساماندهی شئون فرهنگی را نهادینه سازی مجالس مذهبی در طراز اسلامی دانست و ابراز داشت: نهادینه سازی احکام، اخلاقیات و بسط گفتمان توحیدی در مجالس مذهبی در راستای آگاهی بخشی، بیدار گری، امیدوار کننده، وحدت آفرین در چار چوب شرعی مهمترین وظایف ستادی ستاد شئون و سازمان تبلیغات اسلامی هستند.

وی افزود: سازمان تبليغات اسلامی نقش نظارت محتوایی بر عملکرد و راهبری هیئات مذهبی را دارد تا انحراف و آسیبی به هیئت وارد نشود و هیئات مذهبی را از هدف و مقصود اصلی منحرف نکند لذا این امر نه تنها به معنای حکومتی شدن هیئات مذهبی یا دخالت حاکمیت در فعالیت آنان نیست بلکه وظیفه ذاتی حاکمیت اسلامی است.

مناسبت های مذهبی سرمایه جامعه اسلامی هستند

مدیرکل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی، درباره نحوه شکل گیری و مشی ستاد شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی، گفت: تشکیل ستاد ساماندهی در سال ۸۶ از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرفت از سوی دیگر تصمیمات مقننه این ستاد، سازمان تبلیغات اسلامی را موظف کرده تا ریشه یابی و جلوگیری از رشد بدعت ها را در برنامه های خود قرار دهد که این امر نیازمند همکاری تمامی دستگاه های دولتی و سایر نهادها و ارگان ها است تا در مراسم مذهبی به سنت نبوی عمل شود.

معممی مقدم با بیان اینکه محتوا بخشی و جلوگیری از ورود خرافات به عزاداری ها دو راهبرد ستاد ساماندهی شئون فرهنگی است، ابراز داشت: وجود مناسبت های متعدد مثل اعتكاف، عرفه، فاطميه، محرم و صفر، رمضان، دهه كرامت، دهه ولايت يك فرصت براي ارتقاء فرهنگي جامعه است و از سویی اعتقادات و پشتوانه عمیق معنوی و مادی مردمی در اهتمام به امور دینی سرمایه اجتماعی محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه مناسبت های مذهبی جزو سرمایه های جامعه اسلامی است، افزود: ما باید تلاش داشته باشیم تا ضمن بهره مندی از این سرمایه از آن صیانت کنیم همچنین مامعتقدیم به همان میزان که در برگزاری جلسات شهادت ائمه درجامعه سرمایه گذاري مي شود می بایست نسبت به برگزاری جشن های مذهبی نیز اهتمام شود و از این طریق پیوند اقشار مختلف جامعه را با ائمه معصومان(ع) تحکیم کرد.

رصد فعالیت های دینی در دستور کار ستاد شئون فرهنگی

مدیرکل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی، درباره هدف از تشکیل ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی هم گفت: هدف این ستاد، ارتقاء فعاليت های دینی و مذهبی، ايجاد ادبيات مشترك در بین مراسم مذهبی، كار مشترك هیئات مذهبی، روح حاكم بر دستورالعمل خرافه زدايي در مراسم مذهبی و ... است که با این کارکردها می توان گفت ستاد ساماندهي يك قرارگاه مناسبتي، اما محدود به ماه محرم نیست.

معممی مقدم با بیان اینکه اعضای ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی باید همه مجموعه ها را برای تحقق اهداف سازمانی بسیج کنند، افزود: سیاسته ای کلی ستاد ساماندهی جلوگیری برای رقیب سازی عاشورا و عدم سرایت مناسبت های محلی به ملی و عدم مناسبت سازی و مناسبت سوزی مانند اربعين برای سایر ائمه، عاشورایي شمسی، دهه محسنيه و ... است چرا كه برگزاری مناسبت های مذهبي بايد بر اساس محكمات اسلامي باشد لذا از ما عملی می پذیرند که مبتنی بر سنت محسوب شود پس برگزاری مناسبت های دینی باید بر اساس محکمات اسلامی باشد.

وی افزود: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی کشور تلاش کرده تا توسعه متوازن مناسبتي در جامعه حفظ شود که برپايي و ارتقاء مناسبت های جشن و سرور از جمله دهه كرامت و ولايت از این قبیل اقدامات است.

اعضای ستاد شئون از هیئات مذهبی بازدید کنند

مدیرکل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی، با بیان اینکه اعضاي ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی می بایست از هيئات مذهبي و دینی بازدید به عمل آوردند، گفت: با حضور در هیئات مذهبی در طول سال می توانیم شاهد نحوه عملکرد آن ها و همچنین قوت قلبی برای ایشان باشیم.

معممی مقدم افزود: پیش بینی اعتبار براي ستاد ساماندهي در بودجه سالانه دستگاه های عضو این ستاد، حضور مداحان در محافل و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تقدير از اعضاي ستاد ساماندهي در پايان سال، تهيه آيين نامه نصب بنرهاي مناسبتي شامل الزامات، ويژگي ها و پيام هاي مهم، حضور اعضاي ثابت و تام الاختيار كه دلسوز و تصميم گير باشند و دیدار آنها با مسئولان هيئات مذهبی و مداحان، تقویت هيئات دانش آموزي، برپايي خيمه هاي پاسخگويي به شبهات، راه اندازی کاروان های مذهبی و ... از جمله اقداماتی است که می توان در راه تقویت فعالیت های ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی انجام داد.

وی افزود: همچنین ستاد می بایست در راه رفع اختلافات درون استانی بکوشد چرا که مقام معظم رهبری می فرمایند هر كس بر طبل اختلافات بكوبد، كارى بر خلاف مصلحت نظام انجام داده است هرکس میخواهد باشد لذا افراط گری مذهبی از هر نوع مذهبی خطرناک تر است و هیچگاه دشنام گفتن به مقدسات دیگران موجب هدایت گمراهان نمی‌شود بلکه برعکس آنان را به لجاجت و مقابله به مثل وادار می کند از این رو اهل بیت(ع) به شیعیان یادآور می شدند که خداوند از دشنام گفتن حتی نسبت به بت‌های مشرکان نهی فرموده است.

ستاد ساماندهی شئون فرهنگی نقش ویژه در مناسبت های مذهبی دارد

مدیرکل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی، با تاکید بر نقش مثبت ستاد ساماندهي در برگزاری بدون آسيب مراسم مذهبي، گفت: برگزاری همایش استانی ستاد ساماندهی برای رفع نواقص و افزایش پوشش و ارتقا ستاد در دستور کار قرار دارد و این بار استان سمنان میزبان این همایش است.

معممی مقدم درباره فعالیت های این ستاد هم توضیح داد: در سال های اخیر، یک ستاد مرکزی ساماندهی شئون فرهنگی مراسم مذهبی در تهران، ۳۱ ستاد در مراکز استان ها و ۲۳۹ ستاد در شهرستان ها تشکیل شده است همچنین در سال گذشته ستاد مرکزی هشت جلسه، ستادهای استانی ۱۹۵ جلسه و ستادهای شهرستانی یک هزار و ۵۴۰ جلسه برگزار کردند و این جلسات در مجموع هفت هزار ۹۴۳ مصوبه داشته است.

وی بابیان اینکه در کل کشور ۹۱ هزار ۶۱۸ هیئت مذهبی فعالیت دارند، افزود: ۴۷درصد هیئت ها در مساجد، ۲۳درصد در حسینیه ها، چهار درصد در بقاع متبرکه، ۱۶درصد در تکایا و ۱۰درصد در منازل افراد فعالیت می‌کنند.