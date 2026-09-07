به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، و سردار سیدمجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، عصر امروز با خانواده شهید سرلشکر عزیز نصیرزاده دیدار و گفتگو کردند.

قائم‌پناه در این دیدار ضمن بیان خاطراتی از شهید نصیرزاده، اظهار کرد: شهید سرلشگر نصیرزاده با تمام توان و با عزت برای کشور کار کرد و زحمات ایشان هیچ گاه فراموش نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بخش اعظمی صنعت دفاعی ایران مدیون این شهید بزرگوار است، گفت: ایشان خلبان بودند و دید بسیار دینامیکی داشتند و گزارش‌هایی که در دولت مطرح می‌کردند، باعث افتخار ما بود که چقدر هموطنان ما و فرزندان ایران تلاش کرده‌اند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: پشتوانه این قدرت، همین‌جا بود؛ اینکه امروز در برابر بزرگ‌ترین ابرقدرت نظامی دنیا قدرتمند شده‌ایم، به دست همین بچه‌هاست.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش فرماندهانی مانند شهید نصیرزاده در تقویت توان دفاعی کشور گفت: ما به دست فرزندان این مرز و بوم به قدری قوی شدیم که درمقابل بزرگ‌ترین قدرت نظامی دنیا ایستادیم و پنجه در پنجه آمریکا انداختیم.

قائم‌پناه با بیان اینکه ما در اولین جنگ الکترونیک دنیا پیروز شدیم، تصریح کرد: این پیروزی هم مدیون زحمات شهید نصیرزاده و همکارانشان است که چنین سلاح‌هایی را در لبه دانش و شاید جلوتر از آن ساختند و به این پیروزی دست پیدا کردند.

قائم‌پناه با تاکید بر اینکه شهید نصیر زاده و سایر ایشان افتخار آفرینی کردند، گفت: امروز با افتخار در مقابل آمریکا ایستاده‌ایم و قدرت‌نمایی می‌کنیم.

وی خطاب به خانواده شهید نصیرزاده خاطرنشان کرد: ایران امروز سربلند است و این را مدیون شهید نصیرزاده و خانواده ایشان هستیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان این دیدار از خانواده شهید سرلشگر عزیز نصیرزاده تقدیر کرد.