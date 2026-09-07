به گزارش خبرنگار مهر ، طاهر رستمی شامگاه دوشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد شورای اطلاع‌رسانی را شورای سیاست‌گذاری در حوزه اطلاع‌رسانی دانست و گفت: اقدامات و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی نباید خلاف سیاست‌های دولت باشد و راهبردها و سیاست‌های جدی دولت باید به صورت مستمر پیگیری و اطلاع‌رسانی شود.

رستمی افزود: اگر دستگاهی برخلاف سیاست‌ها و راهبردهای دولت عمل کند، باید توجیه شده و تذکرات لازم نیز به آن دستگاه داده شود.

وی با بیان اینکه اقدامات دولت در راستای امیدآفرینی است، اظهار کرد: برای اطلاع‌رسانی دستاوردهای دولت باید هدف‌گذاری‌ها برای مردم تشریح و دستاوردها به صورت ملموس تبیین شود که این امر نیازمند تولید محتوای مناسب و اثرگذار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین بر استفاده از ظرفیت رویداد «ایران جان» برای معرفی توانمندی‌های استان تأکید کرد و گفت: باید از این رویداد برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های خراسان شمالی استفاده کنیم.