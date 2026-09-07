به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری شامگاه دوشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار داشت: امروز اطلاع‌رسانی جز در بستر داده‌ها و فضای دیجیتال امکان‌پذیر نیست و رسانه‌های غربی با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای به دنبال ایجاد التهاب در جامعه هستند؛ بنابراین باید با جدیت بیشتری به این موضوع توجه کنیم.

وی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ رسانه‌ای افزود: در جنگ رسانه‌ای، اخبار دروغ به گونه‌ای بازنمایی می‌شوند که برای مخاطب باورپذیر باشند و این موضوع نشان‌دهنده قدرت رسانه در شکل‌دهی به افکار عمومی است.

وی افزود: رسانه‌ها باید بتوانند با تغییر ذهنیت و ادراک‌سازی، روایت صحیح و واقعی از مسائل ارائه دهند.

نوری با بیان اینکه جنگ امروز علاوه بر روایتی بودن، ماهیتی ترکیبی دارد، تصریح کرد: جنگ رسانه‌ای نیز بخشی از این جنگ ترکیبی است و برای مواجهه با آن باید از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی به شکل هدفمند استفاده شود.

استاندار خراسان شمالی بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد و گفت: در شرایط حساس کشور، پمپاژ امید ضرورت دارد؛ هرچند کاستی‌هایی وجود دارد، اما دستاوردهای خوبی نیز حاصل شده است که باید به درستی برای مردم تبیین و اطلاع‌رسانی شود.

وی با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: حضور مردم در این تجمعات بسیار قابل تقدیر است و باید قدردان این همراهی و مشارکت باشیم.

نوری همچنین با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در هفته دولت گفت: همه دستگاه‌های اجرایی در هفته دولت پای کار بودند و اقدامات و فعالیت‌های خوبی انجام شد، اما در برخی موارد کار به بهترین شکل انجام می‌شود ولی اطلاع‌رسانی آن ضعیف است.

وی نقش شورای اطلاع‌رسانی را در معرفی دستاوردها و ظرفیت‌های استان مهم دانست و افزود: این شورا باید در معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خراسان شمالی نقش مؤثرتری ایفا کند.

استاندار خراسان شمالی درباره ساماندهی رسانه‌ها نیز گفت: براساس ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دعوت از خبرنگاران برای نشست‌های خبری باید بر اساس فهرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت در سامانه جامع رسانه‌ها انجام شود؛ این موضوع به معنای حذف کسی نیست، بلکه هدف، ساماندهی و ایجاد نظم در حوزه رسانه است.