ابراهیم پرفند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات رفاقت مهر فرصتی است تا جوانان هلالاحمر در کنار رقابت، مهارتهای امدادی خود را تمرین کنند و تواناییهایشان را در یک فضای واقعیتر محک بزنند.
وی افزود: در این دوره، شرکتکنندگان در پنج حوزه اسکان اضطراری، تریاژ و حمل مصدوم، ارزیابی و احیای قلبی ریوی (CPR)، آتلبندی و بانداژ با یکدیگر به رقابت پرداختند.
معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی ادامه داد: این مسابقات فقط برای کسب مقام برگزار نمیشود؛ مهم این است که جوانان در جریان این رقابتها یاد میگیرند چطور در کنار یکدیگر کار کنند، در شرایط سخت تصمیم بگیرند و مهارتهایی را که آموختهاند، در عمل به کار بگیرند.
وی با قدردانی از حضور و تلاش همه شرکتکنندگان، مربیان و عوامل اجرایی مسابقات گفت: خوشحالیم که جوانان شهرستانهای مختلف استان با انگیزه و جدیت در این رقابتها حضور پیدا کردند و امیدواریم تجربهای که از این دوره به دست آوردهاند، در ادامه مسیر فعالیتهای امدادی و داوطلبانهشان برای آنها مفید باشد.
پرفند گفت: در پایان این رقابتها، تیم پسران شهرستان اسفراین مقام نخست، تیم پسران شهرستان مانه مقام دوم و تیم پسران شهرستان بجنورد مقام سوم مرحله استانی سیودومین دوره مسابقات رفاقت مهر را کسب کردند.
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