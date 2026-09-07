کشف ۱۰ موتورسیکلت مسروقه در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا بعدازظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان بروجرد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس کلانتری ۱۴ اندیشه با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده، بهره‌گیری از شگردهای نوین پلیسی و اشراف کامل اطلاعاتی، موفق شدند سارق حرفه‌ای را که دارای سابقه بوده، حین فروش یکی از موتورسیکلت‌های سرقتی به مال‌خر شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی بروجرد، تصریح کرد: در ادامه این عملیات ضربتی، سارق اصلی به همراه مال‌خر دستگیر و در بازرسی از مغازه مال‌خر، ۱۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف و شد و مغازه وی نیز پلمب شد.

سرهنگ مهدوی‌کیا با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و همکاری دستگاه قضایی، عرصه را بر مجرمان تنگ خواهد کرد. از شهروندان عزیز درخواست داریم ضمن رعایت توصیه‌های انتظامی و تجهیز اماکن و وسایل نقلیه خود به تجهیزات ایمنی، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق شماره‌تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.