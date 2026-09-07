به گزارش خبرنگار مهر ، محمد قاسمی هنری شامگاه دوشنبه در نشست شورای همتا خراسان‌شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: اجرای این طرح نیازمند پیش بینی و فراهم کردن الزامات مورد نیاز است و دستگاه های اجرایی باید در اجرای آن همکاری کنند.

وی افزود: خراسان شمالی پیش از این نیز در سال ۱۳۹۵ به عنوان یکی از استان های پیشتاز، طرح «سه شنبه های بدون خودرو» را مصوب کرده بود که امروز این مصوبه با رویکرد جدید تکرار شد.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی با اشاره به دغدغه های ترافیکی موتورسواران و ضرورت ارتقای ایمنی آنان گفت: دستگاه های متولی در زمینه تامین و ارتقای ایمنی موتورسواران تکالیفی بر عهده دارند و باید به این موضوع توجه جدی شود.

قاسمی هنری افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است موضوع عرضه کلاه ایمنی را همزمان با تولید و عرضه موتورسیکلت پیگیری کند تا دسترسی موتورسواران به تجهیزات ایمنی افزایش یابد.

وی فرهنگ سازی برای استفاده از کلاه ایمنی را ضروری دانست و گفت: کاهش تلفات موتورسواران نیازمند همکاری دستگاه های متولی و افزایش آگاهی عمومی است.

قاسمی هنری با اشاره به آمار تلفات موتورسیکلت در استان، گفت: ۳۵۹ نفر از راکبان یا سرنشینان موتورسیکلت در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ تا چهار ماهه امسال در معابر درون و برون شهری خراسان‌شمالی جان خود را از دست داده اند.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه ها برای حل مشکلات ترافیکی تاکید کرد و افزود: مسائل ترافیکی باید به صورت دانش محور بررسی و برطرف شود و در این زمینه باید از ظرفیت علمی دانشگاهیان بیش از گذشته استفاده