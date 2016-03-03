به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان عصر چهارشنبه در کمیسون خدمات شهری شورای شهر همدان با بیان اینکه دستفروشی به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی سابقه ای دیرین و در قالب پیله وری دارد، افزود: شکل گیری دست فروش ها به عنوان یک پدیده شهری و اجتماعی قابل بیان بوده و مسئله ای مرتبط با حق و سهم استفاده از فضای شهری برای شهروندان یک شهر است.

وی با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی طرح دست فروشی رعایت قانون و همراهی افکار عمومی و رسانه ها و مسئولان است، اضافه کرد: در پی حذف دست فروشان نیستیم بلکه معتقدیم با شرایط اقتصادی سختی که هم اکنون وجود دارد باید محلی برای کسب درآمد دست فروشان وجود داشته باشد.

وی گفت: مدیریت شهری قصد دارد دست فروشان را با در نظر گرفتن منافع اصناف و کسبه ساماندهی کند که این موضوع نیازمند عزمی جدی است.

سد معبر و وجود دست فروشان از مشکلات شهری محسوب می شود

گردان با طرح این موضوع که مشکل سد معبر و وجود دست فروشان از مشکلات مهم شهری محسوب می شود، افزود: این گروه مانع تردد عابران پیاده در پیادروها می شوند که باید مورد تدبیر واقع شوند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان همچنین ادامه داد: اجرای تدابیر لازم در این بخش به تنهایی از عهده شورای شهر و شهرداری برنمی آید و برای اجرای طرح ساماندهی دست فروشان باید ادارات مرتبط همانند فرمانداری، دادستانی، پلیس، اتاق اصناف و سازمان صنعت معدن و تجارت به این موضوع ورود پیدا کرده و باهمراهی و هماهنگی یکدیگر به انجام وظایف محوله بپردازند.

گردان با اشاره به اینکه شهرداری باید دستورالعمل های مختلف در این حوزه را استخراج کرده و یک شیوه نامه برای برخورد با متخلفین در مقابل مغازه ها و دیگر فضاهای معابر شهری تنظیم و نصب کند، عنوان کرد: ساماندهی وانت بارهایی که با توقف در خیابان ها و معابر اصلی موجب بروز تصادف و یا ناهنجاری در تردد دیگر خودروها می شوند از دیگر وظایف شهرداری است.

باید به برخوردهای قهری شهرداری با دست فروشان پایان داد

وی با بیان اینکه برای رسیدن به راه حلی پایدار درباره دست فروشان ابتدا باید آن ها را به رسمیت شناخت و به آن ها به چشم معضل و آسیب و شغل کاذب نگاه نکرد، تاکید داشت: باید به شهروندزدایی از خیابان ها یا برخوردهای قهری شهرداری با دست فروشان پایان داد و با کمک سازمان های مردم نهاد فعالان و تسهیل گران اجتماعی به تشکل یابی آنان و شکل دادن اتحادیه دست فروشان کمک کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید توجه کرد مسئله فقر زدایی شهری صرفا بحث معیشت از طریق کارآفرینی یا تامین اعتبارات خرد نبوده بلکه مهم تر از آن مسئله تخصیص منابع و حق مشارکت است، گفت: در واقع فقر شهری زمانی قابل حل است که نابرابری اجتماعی برطرف شود.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان نیز افزود: در تمام کشور شهرداری ها با مشکل کمبود اعتبارات مواجهند اما باید شورای شهر با همراهی شهرداری مسائل را حل و فصل کند.

مجید درویشی با بیان اینکه بسیاری از پروژه ها به دلیل نبود اعتبارات عمرانی معلق مانده است، افزود: برای ساماندهی دست فروشان پیشنهاد می کنیم که مغازه داران ۲ خیابان شهدا و اکباتان از ساعت ۸ شب به بعد تعطیل شده و دست فروشان تا نیمه های شب فعالیت کنند.

سد معبر دست فروشان در همدان کمترین آسیب را نسبت به شهر های دیگر ایجاد کرده است

وی در ادامه با اشاره به اینکه بهترین روش، بهره گیری از تجارب شهرهای دیگر در این زمینه است، عنوان کرد: با وجود اینکه در همدان سد معبر دست فروشان کمترین آسیب را نسبت به شهر های دیگر ایجاد کرده اما باید مشکل سد معبر را تعدیل کنیم چراکه جمع آوری یا ساماندهی دست فروشان کار یک دستگاه اجرایی به تنهایی نبوده و باید دستگاه های اجرایی مرتبط به این حوزه ورود پیدا کنند.

وی با طرح این مطلب که مغازه دارها نیز از وجود دست فروشان سو استفاده کرده اند و اجناس خود را با وانت بارهایی در کنارخیابان ها به فروش می رساند، تاکید کرد: نیروی انتظامی باید با مغازه دارانی که وانت بارها را در کنار خیابان ها پارک کرده و سد معبر ایجاد می کنند برخورد کند.

رئیس اتاق اصناف استان همدان نیز گفت: باید مکانی را برای دست فروش ها جانمایی و این پدیده شهری ناهنجار را ساماندهی کنیم.

حمیدرضا فرسایی با بیان اینکه یقینا چند موضوع می تواند در طرح دست فروش ها مهم باشد، افزود: یکی از متولیان اجرای طرح شبنم اتاق اصناف است اما مدیران اجرایی از ابتدای بیان این طرح نه اعتقادی به این طرح داشته و نه انگیزه ای برای اجرای آن نشان دادند و بعد ها به مزایای اجرای این طرح پی بردند و این امر نشان دهنده این است که هرطرح خوبی در ابتدا با مخالفت هایی روبه رو خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تعداد دست فروش ها در همدان زمانی ۸۰ نفر بود و الان این رقم به ۶۰۰نفر رسیده است، مطرح کرد: توان جمع آوری دست فروش ها را نداریم و فقط می توانیم دست فروشان را ساماندهی کنیم.

باید مکانی برای دست فروش ها جانمایی شود

وی همچنین در ادامه عنوان کرد: باید در یک فرصت مناسب مکانی برای دست فروش ها جانمایی و این پدیده شهری ناهنجار را ساماندهی کنیم چراکه در حال حاضر تا عید نوروز امکان ساماندهی آن ها را نداریم.

رئیس اتاق اصناف استان همدان با طرح این مطلب که دست فروش ها به تازگی اتاق پرو هم در خیابان تشکیل داده اند و امروز به جایی رسیده ایم که دست فروش ها تردد در شهر را سخت کرده اند، تاکید کرد: پیشنهاد می کنیم زمان مشخصی برای دست فروشان تعیین و در ازای حضور آن ها در معابر، هزینه آن را دریافت کنیم تا اندکی وضع اعتبارات شهرداری نیز بهبود پیداکند.

فرسایی با بیان اینکه ۶۰۰ واحد دست فروش در شهر همدان وجود دارد و آن بخش از دست فروش هایی که مایحتاج خود را از این طریق تامین می کنند باید از ساعت ۸ شب به بعد فعالیت کنند، افزود: درحال حاضر راهی جز ساماندهی دست فروشان وجود ندارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان نیز اضافه کرد: به هیچ وجه امکان حل موضوع دست فروشان در طول روز وجود نداشته و باید در طول شب آن ها را ساماندهی کنیم.

عباس صوفی بابیان اینکه زمانی که اعضای معاونت حمل و نقل وترافیک تهران به همدان سفر کرده بودند در جلسه ای از نظم حاکم بر دست فروشان و طرح فعالیت ساعتی دست فروشان استقبال کردند، افزود: برای استقرار و فعالیت دست فروشان از یک ساعت معین فکری نشده بود و این حرکت به صورت خودجوش توسط دست فروشان انجام می شد و این امر موجب نظم بخشی به فعالیت آن ها شده و تاحدودی مشکل سد معبر را ساماندهی کرده است.

هر تصمیم بزرگ و کوچکی مستلزم پذیزفتن تبعات آن است

وی با اشاره به اینکه هر تصمیم بزرگ و کوچکی مستلزم پذیزفتن تبعات آن است، عنوان کرد: مشکل اشتغال در همدان با حضور یا عدم حضور دست فروشان در سطح شهر حل نخواهد شد.

وی همچنین عنوان کرد:مقصر دانستن یک سازمان در طرح چنین مشکلاتی کار درستی نبوده بلکه باید فکر اساسی برای حل هر معضلی داشت و فراموش نکرد تا زمانی که دست فروشان با استقبال مردم روبه رو باشند هر تلاشی برای ساماندهی یا جمع آوری آن ها به جایی نخواهد رسید.

صوفی در ادامه با تاکید بر اینکه باید دست فروشان از یک ساعت معین فعالیت خود را آغاز کنند، بیان داشت: هماهنگی همه دستگاه های مربوطه در این زمینه نیاز و بهترین حالت ساماندهی دست فروشان فعالیت ساعتی آنان در طول شب است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان با طرح این مطلب که شهر همدان بارانداز اشتغال غرب کشور است، بیان داشت: در همدان برای انجام یک کار کوچک اجرایی باید با چندین دستگاه مرتبط و غیر مرتبط هماهنگ شد و تا زمانی که روال این گونه باشد معضلات بزرگ حل نخواهد شد.

همچنین در پایان این جلسه مصوب شد دست فروشان تا پایان اسفندماه از ساعت ۹ شب به بعد فعالیت رسمی خود را آغاز کنند و هم زمان با آن مغازه های واقع در معابر شهر تا هر زمان که اختیار دارند فعالیت کنند و در سال ۹۵ یک طرح اساسی برای ساماندهی دست فروشان استان همدان ارائه شود.