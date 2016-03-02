به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینیان شامگاه چهارشنبه در گردهمایی معاونان و مربیان امور پرورشی و مشاوران مدارس دامغان به میزبانی مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان این شهرستان، به نقش و جایگاه امور تربیتی در تربیت و پرورش دانش آموزان اشاره داشت و افزود: کار پرورش و تربیت انسان از دیدگاه آیات و روایات تعیین و مشخص وبه این موضوع مهم در سوره جمعه تاکید فراوان شده است.

وی اضافه کرد: معاونان و مربیان پرورشی مدارس، نوجوانان و جوانان ما را از تهدیدات دشمنان آگاه می کنند و آنان را از وجود منجلاب انحرافات در جامعه که دشمنان برای آنان طراحی کرده اند نجات می دهند.

امام جمعه دامغان گفت: آموزش و پرورش باید تلاش کند با اجرای برنامه های متعدد فرهنگی، دانش آموزان را از فرهنگ مبتذل غرب دور نگه دارد و فرهنگ صحیح ایرانی اسلامی را به آنان عرضه کند.

۶۵۰ مربی پرورشی در استان سمنان فعالیت دارند

معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این آئین از وجود ۶۵۰نیروی انسانی در حوزه امور تربیتی و پرورشی استان خبر داد و افزود: این افراد شامل مربی امور تربیتی، معاونان پرورشی و مشاوران در سطح استان فعالیت می کنند.

قاسم شریفی تصریح کرد: براساس شیوه نامه های ساماندهی وزارت آموزش و پرورش قریب به ۷۰۰نیروی انسانی دیگر باید به حوزه معاونت فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان اختصاص یابد تا کمبود نیرو در این بخش مرتفع شود.

وی تقویت تشکل های دانش آموزی، بسیج، اتحادیه انجمن های دانش آموزی، سازمان دانش آموزی و هلال احمر را از مهم ترین برنامه های آموزش و پرورش استان سمنان بیان کرد.

بازدید ۵۰۰۰ دانش آموز استان سمنان از مناطق عملیاتی

معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین از اعزام پنج هزار نفر دانش آموز این استان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس خبر داد و اظهار داشت: این دانش آموزان در قالب ۱۰کاروان ۵۰۰نفره به مناطق عملیاتی در جنوب کشور اعزام می شوند.

شریفی گفت: انشالله در صورت تامین منابع اعتباری و همکاری نهادهای مرتبط اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی غرب کشور را در تابستان سال آینده در دستور کار داریم.

وی بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار شهادت در بین دانش آموزان تاکید کرد و گفت: برگزاری اردوهای راهیان نور در این راستا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وجود ۱۷۸ معاون و مربی پرورشی در سطح مدارس دامغان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان نیز از وجود ۱۷۸ معاون و مربی پرورشی در سطح مدارس این شهرستان خبر داد و افزود: هدف آموزش و پرورش در تربیت انسان، پرورش همه ابعاد انسانی است.

حجت الله رستمیان اضافه کرد: آنچه در سند تحول بنیادین به عنوان ساحت های ششگانه تربیتی بیان شده همه ابعاد تربیتی انسان را مورد توجه قرارداده است یعنی در آموزش و پرورش انسانی را باید تربیت کنیم که ضمن تعلیم و آموزش مبانی علمی، مبانی عبادی و اخلاقی، هنری و زیبا شناختی، زیستی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... را فرا گیرد.

وی گفت: مفاهیم تربیتی به نیکویی در آیات نورانی حضرت حق و کلام معصومین بیان شده و ماباید آن را با نگاه خلاق به دانش آموزان انتقال دهیم.