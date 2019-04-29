ایجاد نشاط و امید راهکار توسعه متوازن استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی استان تهران طی سخنانی گفت: تحقق مطالبات اجتماعی و برخورد با آسیبهای اجتماعی در دوره کنونی میتواند سرمایه اجتماعی را در استان تهران تقویت کند.
وی ضمن تاکید بر ایجاد بستر مناسب و شرایط نشاط و امید در جامعه گفت: بدون تردید با تحقق چنین امری میتوان شاهد توسعه متوازن در عرصههای اجتماعی اقتصادی فرهنگی و سیاسی در استان تهران بود.
رئیس شورای اسلامی استان تهران همچنین در ادامه ضمن اشاره به بارندگیهای ابتدای سال و وقوع سیلاب در برخی نقاط کشور گفت: اقدامات اثرگذار شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان تهران در نزولات جوی اوایل سال جاری مناسب است.
فخاری ادامه داد: در سیل اخیر شاهد مدیریت یکپارچه و حضور به هنگام ستاد مدیریت بحران در مقابله با آسیبهای سیلاب در استان تهران بودیم که همین امر توانست نقش قابل توجهی در جلوگیری از تلفات جانی و کاهش خسارات مالی ایفا کند.
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