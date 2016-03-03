برخی دوست دارند قیصر امین پور را مقابل انقلاب نشان دهند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «درآمدی بر شعر و شخصیت قیصر امین‌پور» در روز دوم از پنجمین دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی(آفتاب گردان‌ها) با حضور سعید حدادیان برگزار شد.

حدادیان در این نشست با بیان اینکه قرآن و عترت که قابل انفکاک از یکدیگر نیستند، بزرگترین دست مایه‌های شعر قیصر امین پور به شمار می‌آیند، اظهار کرد: شعر قیصر رو به تعالی بود و علاوه بر آن قیصر هیچ گاه آثارش را بدون نظرخواهی از دوستان صمیمی‌اش منتشر نمی‌کرد. او مکررا به نقد و بررسی آثار خود می‌پرداخت.

این کارشناس ارشد در رشته الهیات با اشاره به بیماری ۷-۸ ساله قیصر، گفت: او در عین دیالیز هیچ گاه قلم را کنار نگذاشت. او همچنین زبانی را فراهم کرده بود که برای همه قابل درک و لمس بود؛ قیصر از زبانی سهل و معاصر برای آثارش بهره می‌برد. او همچنین واژگان جدیدی را به عرصه شعر وارد کرده بود.

وی با بیان اینکه قیصر در زمینه شعر نیمایی نیز فعالیت هایی بسیاری انجام داده، توضیح داد: در کتاب ها از فروغ، سهراب، اخوان و نیما به عنوان نیمایی‌کاران یاد شده است. من معتقدم که علاوه بر شاملو که باید بدون سمت و سویی که داشت نام او نیز در این لیست قرارمی گرفت، باید نیمایی سرایانی چون قیصر نیز دیده می‌شدند.

حدادیان ادامه داد: باید شعر نیمایی را احیا کرد، نیمایی که حال ما را جا می‌آورد و حرف ما را می‌زند؛ امثال آنچه قیصر سروده است.

وی با بیان اینکه برخی قیصر را مقابل انقلاب می‌بینند، اظهار کرد: در آثار قیصر دلیلی برای اثبات این مدعا وجود ندارد. اینکه بخواهیم قیصر را در مقابل انقلاب قرار دهیم ظلم به ایشان است. قیصر گفته بود که «من رفیق نیمه راه نیستم»، حالا هر کس هرچه می خواهد بگوید. در واقع برخی می‌خواهند سرمایه ما را (قیصر) به نام دیگران کنند. برخی ها بی‌خود می‌خواهند خودی‌ها را غیرخودی کنند و خوششان می‌آید که سرمایه ما را در جیب دیگران بریزند.

پنجمین دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی از سه‌شنبه ۱۱ تا جمعه ۱۴ اسفندماه از سوی موسسه فرهنگی هنری انتشارات شهرستان ادب و در مجموعه فرهنگی، تفریحی، آموزشی کردان کرج برگزار می‌شود.