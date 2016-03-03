ورامین بوی شهادت به خود گرفت/آیین بزرگداشت شهید ثامنی راد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت شهید مهدی ثامنی راد از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س)، شامگاه پنج شنبه با حضور شخصیت ها، مسئولان و مدیران، روحانیون و ائمه جماعات، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، جمعی از مدافعان حرم حضرت زینب(س) و اقشار مختلف مردم مومن و انقلابی ورامین برگزار شد.

در این مراسم حسن عباسی تحلیلگر و کارشناس برجسته علوم سیاسی، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران و مسئولان ارشد شهرستان ورامین حضور داشتند.

جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی نیز با لباس رزم در این مراسم شرکت کردند تا این پیام را به جهانیان برسانند که مردم دیار ۱۵ خرداد آماده دفاع از حریم اهل بیت بوده و از مرگ هراسی ندارند.

شرکت کنندگان در مراسم گرامیداشت شهید مهدی ثامنی راد در مسجد مهدیه کارخانه قند اعلام کردند که راه شهیدان مدافع حرم ادامه پیدا می کند و خون مطهر شهدایی نظیر شهید ثامنی راد، درخت اسلام را آبیاری خواهد کرد.

شهید ثامنی راد همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در جریان دفاع از حرم اهل بیت در سوریه به شهادت رسید اما هنوز پیکر مطهر این سرباز رشید اسلام به میهن بازنگشته است.

از شهید ثامنی راد که از شهدای ورزشکار شهرستان ورامین محسوب می شود، یک دختر ۹ ماهه به یادگار مانده است.

شهید ثامنی راد از جوانان دلاور و شایسته ورامین بود

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در حاشیه این مراسم و در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌شهرستان ورامین در دفاع از حریم اهل بیت و مبارزه با گروه های تکفیری پیشگام بوده است.

وی افزود: تقدیم شهدای مدافع حرم توسط مردم ورامین نشان دهنده عمق ارادت و باور مردم این دیار به اهل بیت عصمت و طهارت است و این راه قطعا ادامه پیدا می کند.

محمودی ادامه داد: شهید ثامنی راد از جوانان شایسته و دلاور ورامینی بود که در سنگر دفاع از ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی خوش درخشید و همواره در فعالیت های اجتماعی حضور مستمر داشت.

وی اضافه کرد: ورامین به خود می بالد که جوانان و شخصیت هایی نظیر شهید ثامنی راد را پرورش داده است و قطعا خون مطهر شهدایی نظیر شهید ثامنی راد درخت اسلام را بارورتر از گذشته می کند.

امیرپورجوادی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین نیز با اشاره به اهمیت پاسداشت فرهنگ شهید وشهادت اظهار داشت: شهدای مدافع حرم نشان دادند که همچنان دفاع از حریم اهل بیت و فرهنگ ناب اسلامی یک ضرورت است.

وی افزود: شهدای مدافع حرم، امنیت و آسایش را برای ایران اسلامی رقم زدند و پاسداشت شهدای مدافع حرم کم ترین کاری است که باید ملت ایران و اقشار مختلف مردم انجام دهند.

پورجوادی ادامه داد: شهید ثامنی راد از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) یکی از شهدای مدافع حرم شهرستان ورامین است که مانند نگین درخشانی در آسمان دیار ۱۵ خرداد می درخشد.

گفتنی است شهرستان ورامین بیش از ۱۷ شهید مدافع حرم را در خود جای داده و این نشان دهنده عمق باور مردم دیار ۱۵ خرداد به اهل بیت عصمت و طهارت است.