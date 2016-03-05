سیدحمید حریری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانش آموزان مدرسه پروین اعتصامی شهرستان بجنورد در اقدامی خداپسندانه و با برگزاری جشنواره‌ای در مدرسه به یاد کودکان سرطانی عطوفت خراسان شمالی، با عطوفت و مهربانی‌شان عشق آفریدند.

وی گفت: این دانش آموزان در روزهای پایانی سال با کمک به کودکان سرطانی شادی خود را با این کودکان تقسیم کردند.

حریری اظهار کرد: دانش آموزان مدرسه پروین اعتصامی ضمن برگزاری جشنواره‌ای و با دعوت از کودکان سرطانی استان بالغ بر ۱۰ میلیون ریال به این کودکان کمک کردند.

وی گفت: این اقدام خداپسندانه دانش آموزان مدرسه پروین اعتصامی می‌تواند الگویی برای کمک سایر دانش آموزان استان به کودکان سرطانی و حمایت از بیماران مظلوم سرطانی انجمن عطوفت باشد.

حریری همچنین از برگزاری جشنواره تخم مرغ رنگی در استان به نفع کودکان سرطانی خبر داد و افزود: این جشنواره ۱۳ اسفندماه در سالن نگارخانه خانه شهروند شهرداری بجنورد برگزار می‌شود.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی گفت: منافع این جشنواره صرف امور درمانی کودکان سرطانی عطوفت استان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر از مجموع بیماران سرطانی خراسان شمالی، ۹۸ بیمار را کودکان تشکیل می‌دهند.