گلایه های بیماران سرطانی بیمارستان سید الشهدای اصفهان/ تاخیر 20 ساله در راه اندازی بیمارستان جایگزین

به گزارش خبرنگار مهر، این مدرسه سالهاست به خاطر تردد بیماران سرطانی دیگر جایی برای شادی و شور بچه ها ندارد بلکه به مرکزی تبدیل شده که تنها جایی برای تسکین آه و ناله های بیماران سرطانی است زیرا که سرطان درمان ندارد.

وضعیت بیمارستانی که به نام سیدالشهداء پذیرای بیماران سرطانی است به قدری نا مناسب شده که استاندار اصفهان هفته گذشته در مراسم افتتاح مرکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی خوانسار از وضعیت اسفبار تنها مرکز درمانی و تخصصی بیماران سرطانی در اصفهان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی عاجل وزارت بهداشت بر این امر شد.

استاندار اصفهان با اشاره به حضور خود در بیمارستان سیدالشهدا اصفهان گفت: وضعیت بسیار نامطلوبی را از لحاظ بیمارستانی و فیزیکی در این بیمارستان شاهد بودم.

رسول زرگر پور در این مراسم گفت: لازم است که هر چه سریعتر فضای فیزیکی این بیمارستان مناسب سازی و تجهیزات و امکانات مورد نیاز آن به روز شود.

وضعیت فیزیکی بیمارستان سیدالشهدا نگران کننده است

استاندار اصفهان گفت: بیمارستان سیدالشهدا از لحاظ پزشک و پرستار وضعیت مطلوبی دارد اما وضعیت فیزیکی بیمارستان نگران کننده است.

سخنان استاندار اصفهان در حالی است که سالهاست بیماران از وضعیت بد بیمارستان سید الشهداء گلایه دارند اما هرباری که رسانه های استان پیگیری آن از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان تنها مرجع پاسخگویی شدند، بلافاصله مسئله ساختمان جدید برای این بیماران را پیش کشیدند.

بیمارستان امام رضا که 20 سالی هست باید مرکز درمانی جدیدی برای بیماران سرطانی باشد و همه افتخار مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بر خیریه ای بودن این بیمارستان است مثل هر پروژه ای در استان در گیر و دار مباحث مالی و اختلاف نظرها و بعضا سوء استفاده‌های مالی به نتیجه نرسیده است.

یکی از پرسنل بیمارستان سید الشهدا که نزدیک به 20 سال است عمر هر روزه خود را در این بیمارستان می گذراند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه چرا تاکنون بیمارستان امام رضا به نتیجه نرسیده است ، می گوید: این پروژه به علت اینکه یک کار خیریه ای است دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای ساخت ساختمان جدید بودجه ای اختصاص نمی‌دهد.

ثریا سهل آبادی می گوید: در حال حاضر کمک های خیرین هم برای ساخت این بیمارستان کاهش یافته است و با گذشت 20 سال از کلنگ زنی ساختمان و وعده هر ساله افتتاح آن در سالروز پیروزی انقلاب همچنان ساخت و ساز بی نتیجه مانده است.

وی که سالهاست پرستار بیماران سرطانی است، افزود: هم اکنون بیمارستان دیگری برای درمان بیماران سرطانی در اصفهان مشغول به فعالیت شده است که متاسفانه با سم پاشیهای افراد مغرض نظیر اینکه این بیمارستان از دستگاه های نامرغوب چینی استفاده می کند و یا لامپ عادی را در رادیو تراپی مورد استفاده قرار می دهند، مواجه شده است.

این پرستار بیان داشت: در همین بیمارستان سید الشهدا زمانی که مثلا دستگاه رادیو تراپی خراب می شود بیماران را با همان دستگاه قدیمی غیر استاندارد مورد معالجه قرار می دهند.

سهل آبادی به مشکلات و چالش های این بیمارستان اشاره کرد و گفت: طول کشیدن ساخت بیمارستان جدید به دلیل عدم کار کارشناسی و خرید دستگاه دو و نیم میلیاردی که به دلیل درنظر نگرفتن محل مناسب برای نصب آن سال‌هاست در انبار این بیمارستان مانده از این جمله است.

اما این گلایه نماینده پرسنل بیمارستان سید الشهدا در گفتگو با خبرنگار مهر در حالی است که گلایه بیماران از این بیمارستان نیز شنیدنی است.

رضوان کریمی که همراه یکی از بیماران مبتلا به سرطان خون است در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: برخی از بیماران که از مسیرهای دور به این مرکز می آیند، برای رسیدن به موقع، شب قبل خود را به بیمارستان می رسانند و به دلیل نبود مکانی برای انتظار و خواب مجبور به خوابیدن در حیاط بیمارستان می شوند.

وی ادامه داد: محدودیت های فیزیکی که در بیمارستان وجود دارد سبب شده بیماران بدحال و افرادی که چند صباحی از زندگی آنها نمانده در کنار نوجوانانی قرار گیرند که در ابتدای راه سرطان قرار دارند و این همنشینی اجباری بیماران، مقابله و مقاومت با سرطان را از این دسته بیماران می گیرد.

کریمی اضافه کرد: اگر محدودیت فیزیکی اجازه می داد بیماران بدحال به اتاق های خاصی انتقال پیدا می کردند و ساعات آخر عمرشان را جور دیگر و در کنار دیگر اعضای خانوادشان به سر می رساندند.

همراهانی که شب ها روی زمین بیمارستان می خوابند

وی افزود: این شاید حداقل حقوق خانواده بیمار باشد که بتوانند در لحظات آخر بیماری در کنار بیمارش باشند.

سینا غلامی که خود یک بیماری سرطانی است می گوید: در این بیمارستان تنها یک اتاق ایزوله بسیار کوچک با ظرفیت دو نفر وجود دارد، آنقدر این اتاق کوچک است که بسیاری از تجهیزات مربوط به این اتاق در خارج از این اتاق نگهداری می شود.

وی اظهار داشت: این اتاق همواره پر است و بیماران بدحال در این مکان استقرار پیدا می کنند، که اگر از نزدیک شاهد وضعیت بیمارستان باشید با یک حساب سرانگشتی خواهید دید در همین لحظه پنج مریض بدحال دیگر در این بیمارستان وجود دارند که جایی برای انتقال آنان وجود ندارد و سایر هم اتاقی های بیمار بدحال مجبورند تا در لحظات آخر زندگی آنان را مشایعت کنند.

یکی از همراهان بیمار بخش زنان می گوید: همراهان بیمار شب ها مجبورند روی زمین بخوابند، یا حتی برخی ها مجبورند بروند در حیاط، زیر لوله ها یا در نمازخانه بخوابند.

سمانه میرزایی گفت: تمام تخت های این بیمارستان به دلیل فرسودگی زیاد فرورفتگی یا دچار شکستگی شده است و برای بیماران سرطانی که باید هفته ها و حتی ماه ها روی این تخت ها بخوابند علاوه بر درد سرطان ، درد عضلانی و استخوانی هم مزید بر علت می شود.

میرزایی بیان داشت: اینجا حتی تهویه مناسبی ندارد، سیستم تهویه آشپزخانه با اتاق بیماران مشترک است، بوی غذا از اول صبح در این اتاق می پیچد.

همراه این بیمار می گوید: افت عملکرد سیستم ایمنی بدن بیماران سرطانی رعایت اصول بهداشتی را توسط خود بیمار و همراهش ضروری می نمایاند اما امکان رعایت اصول بهداشتی با شرایط موجود برای بیمار و همراه وجود ندارد.

در بخش مردان نیز همانند بخش زنان هفت تخت وجود دارد که با فاصله ای نزدیک به هم چیده شده اند.

یکی دیگر از همراهان یک بیمار سرطانی که از شهرستان به این بیمارستان منتقل شده بودند در گفتگو با مهر می گوید: به دلیل اینکه در اورژانس جایی برای بیمار آنها نبوده است و آنها نیز جایی برای نگهداری بیمار خود از شب تا صبح را نداشتند مجبور به خوابیدن در محوطه بیرونی این بیمارستان شدند که به همین علت بیمار سرطانی آنها شب و بیرون از محوطه بیمارستان جان باخت.

در همین زمینه رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید وضعیت کنونی بیمارستان سید الشهدا، گفت: بیمارستان امام رضا (ع) به عنوان بیمارستان جایگزین بیمارستان امید یا سیدالشهدا ساخته شده و به زودی افتتاح می‌شود.

حسن خانی افزود: ساخت این بیمارستان به دلیل مشکلات مالی حدود 20 سال به طول انجامیده است.

وی از برگزاری جلسات متعدد در ماه‌های اخیر برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این مرکز خبر داد و بیان کرد: در سال 72 کلنگ بیمارستان امام رضا بر زمینه زده شده که با احداث آن بخشی از بیماران بیمارستان سید الشهدا به این مرکز درمانی انتقال می یابند.

حسن خانی ادامه داد: در حال حاضر بخش ویژه بیمارستان سید الشهداء 11 نفر ،بخش بانوان 23 نفر،بخش آقایان 23 نفر، بخش کودکان 24 نفر، بخش جراحی 11 نفر و در بخش اورژانس 6 نفر ظرفیت پذیرش بیمار را دارد.

وی گفت: ما نیز از وضعیت فیزیکی بیمارستان سید الشهدا راضی نیستیم و تلاش شده که از کمک خیران در جهت ساخت سریعتر بیمارستان امام رضا استفاده و هرچه زودتر مکانی متناسب با بیماران سرطانی فراهم سازیم.

تائید رئیس بیمارستان سید الشهدا برفضای نامناسب بیمارستان

رئیس بیمارستان سید الشهدا اصفهان با تائید اینکه فضای فیزیکی بیمارستان نامناسب است و به همین دلیل ساخت بیمارستان امام رضا در دستور کار مسئولان علوم پزشکی قرار گرفته است، افزود: تنها دلیل به تاخیر افتادن بیمارستان امام رضا کمبود بودجه است.

حمید امامی با بیان اینکه این بیمارستان تنها با مشارکت خیران به این مرحله از ساخت نرسیده بلکه بودجه های دولتی نیز صرف آن شده است، افزود: به دلیل اینکه در دولت های گذشته اعتبارات زیادی نبود و وضعیت مالی وزارت بهداشت قابل تعریف نبود به همین دلیل اعتباری متناسب با پیشرفت کار بیمارستان اختصاص نیافت.

وی در پاسخ به اینکه کمبود بودجه تنها دلیل تاخیر 20 ساله بیمارستان امام رضا است، گفت: اگر منظور شما مسئله سوء مدیریت است که قبول ندارم و تنها مسئله ما کمبود بودجه است.

رئیس بیمارستان سید الشهدای اصفهان با اذعان اینکه چند ماه است که مدیریت این بیمارستان را برعهده گرفته است، بیان داشت: این در حالی است که از زمان دانشجویی در این بیمارستان بودم و سالها به عنوان متخصص پرتو درمانی در بیمارستان فعالیت می کردم.

وی با اعلام اینکه بسیاری از گفته های پرسنل بیمارستان را قبول ندارم شاید آنها نتوانند خیلی از مسائل را درک کنند، ادامه داد: زمانی که برای ساخت یک موتور خانه به 10 میلیارد تومان احتیاج است که سه تا مجموعه بیمارستان امام رضا، سید الشهدا و ساختمان الغدیر را پوشش دهد آن زمان اهمیت مسئله مالی مشخص می شود.



35 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیمارستان امام رضا نیاز است

رئیس بیمارستان سید الشهدای اصفهان گفت: نزدیک به 35 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیمارستان امام رضا لازم است.

وی با بیان اینکه تا آخر امسال قسمتی از بیمارستان با هزینه 10 تا 12 میلیارد تومان قابل بهره‌برداری است، خاطرنشان کرد: در صورتی این قسمت از بیمارستان تا قبل از پایان سال به بهره برداری می رسد که در این فاز دستگاه رادیو تراپی، سی تی اسکن و ام آر آی خریداری نشود.

امامی افزود: وضعیت مالی وزارت بهداشت هم اکنون بهتر شده است بنابراین امید است که این بیمارستان هرچه زودتر به بهره برداری برسد.

امامی همچنین در پاسخ به اینکه آیا در بیمارستان امام رضا فضایی برای همراهان بیمار در نظر گرفته شده است، گفت: آیا هم اکنون در بیمارستان های دیگر این امکان دیده شده است یا زمانی که شما به تهران مراجعه می کنید مکانی برای همراهان بیمار وجود دارد.

امامی در عین حال تصریح کرد: هم اکنون نقاهت خانه ای را برای همراهان بیمار در نظر گرفتیم که هنوز در زمین احداث آن با شهرداری به توافق نرسیدیم.

و این همان طی شدن پروژه 20 ساله دیگر برای احداث نقاهت خانه است.

عدم مدیریت واحد در تصمیم گیری علت اساسی تاخیر بیمارستان امام رضا است

در همین حال مدیر عامل مجمع خیریه های درمانی استان اصفهان گفت: به دلیل نبود یک مدیریت واحد برای تصمیم گیری در حوزه پروژه ساخت بیمارستان امام رضا، هنوز پس از 20 سال به مرحله بهره برداری نرسیده است.

سید حسین رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با به طول انجامیدن ساختمان جدید بیمارستان سرطانی ها که در جوار بیمارستان سید الشهداء واقع شده است، اظهار داشت: آنچه سبب شده که این پروژه به طول بینجامد این است که هر کسی ساز خودش را می زند و حرف و عمل یکی نیست.

وی بیان داشت: به عنوان مثال دفتر فنی حرف خود را می زند، معاونت سخن دیگری می گوید و به این نحوه کاربهره برداری از این بیمارستان را در پیچ و خم انداخته است.

مدیر عامل مجمع خیریه های درمانی استان اصفهان خاطرنشان کرد: برخلاف اینکه استاندارقبلی بارها اعلام کرده بود که برای سرمایه گذاران و خیران فرش قرمز پهن می کند اما این گفته وی تنها در حد حرف ماند.

وی گفت: اساس بیمارستان سید الشهدا و مراکزی که در کنار آن تاسیس شده است از ابتدا توسط خیران انجام گرفته و ساخت بیمارستان امام رضا هم براساس قول و قرارهای مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز و در برخی از ادوار به خاطر محدودیت های اعتباری و نگرش های متفاوتی در مسئولان دچار وقفه شده است.

رضازاده با اعلام اینکه وقتی کار فردی مورد تشویق قرار گیرد به طبع در انجام امور بعدی با انگیزه و قوت بالایی گام بردارد و بالعکس آن نتیجه عکس خواهد داشت، گفت: امروزه با خیران به گونه ای رفتار شده است که انگیزه کار از آنها گرفته شده است.

وی بیان داشت: در همین راستا طرح توسعه بیمارستان شهید بهشتی و احداث مرکز درمانی حضرت خدیجه کبری را در اصفهان به عنوان تنها مرکز تخصصی زنان مطرح ساختیم که مورد حمایت وزیر قرار گرفت اما به خاطر سنگ اندازی رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی این طرح اجرایی نشد.

رضا زاده با بیان اینکه در کلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اذعان می کند که با خیران ارتباط و تعامل خوبی دارد اما این گفته ها صرفا در حد کلام است، ادامه داد: در مدیریت سابق دانشگاه هر 15 روز یکبار جلسه ای با رئیس دانشگاه و خیران برپا و حتی دو دوره جشنواره با محوریت خیران برگزارشد که نتایج خوبی در بر داشت اما در مدیریت جدید تمام این مواردها برداشته شده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدیریت مقطعی خیران اختیار ندادند، اضافه کرد: تا یکسال پیش جزو مدیران بهره بردار بیمارستان امام رضا بودم که هم اکنون نیستم.

گزارش : عاطفه قلع ریز