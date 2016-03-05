حمایت «لاوروف» و «کری» از تسریع مذاکرات حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که «سرگئی لاوروف» و «جان کری» وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا دیشب جمعه در تماسی تلفنی نظر مساعد خود را نسبت به تعجیل برای از سرگیری مذاکرات ژنو با حضور نمایندگان دولت دمشق و مخالفان سوری اعلام کردند.

طبق بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، در این مکالمه تلفنی که به درخواست آمریکا انجام گرفت، طرفین نحوه اجرای آتش بس در سوریه را که مورد تایید قطعنامه شماره ۲۲۶۸ سازمان ملل متحد نیز هست، مورد بررسی قرار دادند.

علاوه بر این، لاوروف و کری توافق کردند که با اتکا به گروه بین المللی حمایت از سوریه به ریاست روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد، به تلاش فعالانه برای پیشبرد همه جنبه های صلح ادامه دهند.

شرایط حاکم بر یمن نیز از دیگر محورهای گفتگو میان وزرای امور خارجه دو کشور روسیه و آمریکا بوده است.

طبق بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، در این مذاکره تلفنی، طرفین در راستای اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ملل متحد، تصمیم گرفتند تا تلاش های مشترک در جهت فرونشاندن بحران یمن را تقویت کنند.

گفتگوی تلفنی میان لاوروف و کری ساعاتی پس از کنفرانس تلفنی رهبران روسیه، فرانسه، آلمان، انگلستان و ایتالیا پیرامون شرایط آتش بس در سوریه اتفاق افتاد. در این کنفرانس تلفنی، همه طرفین حمایت خود را از نقشه راه صلح سوریه مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت اعلام کردند.

در این کنفرانس تلفنی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد از نظر مسکو، تصمیم مقامات دمشق برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه میلادی آوریل مغایرتی با قانون اساسی سوریه ندارد و تلاش ها برای ایجاد صلح در این کشور را با وقفه مواجه نمی کند.