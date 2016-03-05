پیشرفت ۹۰ درصدی اجرای عرشه قطار شهری کرمانشاه

سعید سلیم ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت پروژه قطار شهری کرمانشاه، اظهار داشت: عملیات اجرایی بخش رو گذر مسیر با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی افزود: برخی موانع بر سر راه وجود داشت که کار را در این بخش کند کرده بود اما امیدوار هستیم به پیشرفت های بیشتری تا پایان سال در این قسمت دست پیدا کنیم.

سلیم ساسانی در ادامه با اشاره به تغییر سیستم بخشی از پروژه از سه راه ۲۲ بهمن تا میدان آزادی و سپس میدان فردوسی اشاره کرد و گفت: پیرو مصوبات صورت گرفته این مسیر به صورت زیرگذر انجام خواهد شد.

وی از طراحی و انتخاب پیمانکار برای احداث تونل خبر داد و خاطر نشان کرد: همزمان با ۲۲ بهمن ماه بحث احداث تونل آغاز شده و پیمانکار در تقاطع بسیج کار تجهیز را انجام داده است.

مدیر عامل قطار شهری کرمانشاه تصریح کرد: در سه راه ۲۲ بهمن با سه رمپ دسترسی بحث احداث تونل از این نقطه تا میدان آزادی پیگیری خواهد شد.