پرداخت مطالبات ۳هزار پیمانکار شهرداری تهران/ انتقادها ادامه دارد

قدرت الله گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری که میزان مطالباتشان زیر ۳۰۰ میلیون تومان است، گفت: مطالبان این بخش از پیمانکاران تا پایان این هفته پرداخت می شود.

وی ادامه داد: تاکنون مطالبات ۳ هزار پیمانکار پرداخت شده است و پرداخت ها همچنان ادامه دارد. همچنین مطالبات برخی از بانک ها نیز در این مدت پرداخت شده است.

به گزارش مهر، میزان پرداختی مطالبات پیمانکاران حدود ۹۰۰ میلیارد تومان است که به دلیل نامشخص بودن رقم بدهی های شهرداری مشخص نیست چه میزان از بدهی های شهرداری را پوشش می دهد.

رقم کلی دیون شهرداری تهران مشخص نیست، رقم های متفاوتی از مجموع دیون شهرداری به پیمانکاران، بانک ها و بازپرداخت فایناس ها اعلام می شود. به گفته رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران این رقم از ۲ هزار میلیارد تومان تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در نوسان است.

این رقم به هر میزان باشد که اراده مدیریت شهری بر این است که این رقم تا عمر مدیریت کنونی شهری به پایین ترین سطح ممکن برسد.

علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از افزایش اعتبار درنظر گرفته شده برای پرداخت دیون شهرداری تهران تا سقف هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

او درباره جزییات ردیف های بودجه مربوط به پرداخت دیون شهرداری تهران توضیح داد: ۷۶۰ میلیارد تومان برای دیون پیمانکاران؛ ۷۰۰ میلیارد تومان برای دیون املاک و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز برای بازپرداخت دیون بیمه و مالیات اختصاص داده شده است.

دبیر اضافه کرد: بخش دیگری از بودجه شهرداری تهران به بازپرداخت وام ها اختصاص دارد که سقف آن برای سال ۹۵ در حدود هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان است.

دبیر درباره جزییات ردیف های بودجه مربوط به بازپرداخت وام ها توضیح داد: ۵۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت وام ها؛ ۸۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت فاینانس بزرگراه صدر و امام علی(ع) و ۱۶۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت سود اوراق مشارکت بافت فرسوده اختصاص یافته است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: بیش از دو هزار میلیارد تومان از بازپرداخت وام ها در سال جاری انجام شده است و بخش دیگری از وام ها باید در سال ۹۵ پرداخت شود.

محسن پیرهادی رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران هم در خصوص میزان دیون شهرداری تهران گفت: کمیته‌ای در حال بررسی دیون شهرداری تهران است زیرا رقم بدهکاری‌های شهرداری نامشخص و عددی میان ۲۰۰۰ تا ۲۰ هزار میلیارد برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها در مدیریت فعلی تسویه شود و شهرداری با یک بدهی هنگفت به مدیریت بعدی واگذار نشود.

پیرهادی با بیان اینکه ساز و کار شناسایی عدد بدهی شهرداری وجود ندارد، گفت: باید بدهی به پیمانکاران، فاینانس‌ها، بدهی‌های خارجی و داخلی برآورد شود و با یک ساز و کار مشخص، این مطالبات پرداخت شود. حتی بدهی شهرداری به دولت نیز باید مشخص شود. هرچند شهرداری ۱۴ هزار میلیارد از دولت طلب دارد.

به گفته رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران، بدهی شهرداری به پیمانکاران، افراد حقیقی و حقوقی و بدهی‌های خارجی‌ بین ۲۰۰۰ تا ۲۰ هزار در نوسان است که رقم دقیق آن باید مشخص و ساز و کار پرداخت آن نیز معلوم شود.

احمد دنیا مالی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر این که بخش عمده ای از بدهی های شهرداری مربوط به پیمانکاران است، گفت: مشخصه پسندیده بودجه امسال شفاف کردن دیون و بدهکاری های شهرداری تهران است، این مطالبات در دو بخش بدهی به بانک ها و پیمانکاران خلاصه می شود که بخش عمده ای از این مطالبات مربوط به پیمانکاران است.

دنیامالی با بیان این که عدد بدهی دولت به پیمانکاران همواره در حال تغییر است، خاطرنشان کرد: بحث ما در حال حاضر در خصوص تسویه های سنواتی است.

رضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز درباره مطالبات پیمانکاران شهرداری گفت: ما به عمد عدد بودجه را در دوره های گذشته پایین می بستیم تا این بودجه محقق شود.

تقی پور افزود: ما با توجه به عمر باقی مانده از شورا دو بودجه دیگر می توانیم تصویب کنیم اما موضوعی که مطرح است میزان بدهی های شهرداری است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میزان بدهی شهرداری و دیون پیمانکاران است و ما باید کاری کنیم تا این میزان بدهی در ظرف این دو سال به حداقل برسد.

با وجود آغاز پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری هنوز پیمانکاران شهرداری از نحوه پرداخت ها گلایه دارند و برخی از پیمانکاران شهرداری در گفتگو با مهر اعلام کردند امروز ۱۵ اسفند ماه برای انتقال مشکلاتشان به مدیران شهرداری به خیابان بهشت خواهند آمد. این دومین بار است که پیمانکاران شهرداری برای بیان مشکلاتشان با مدیریت شهری به خیابان بهشت می آیند.