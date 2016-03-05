فراخوان بخش اقلام تبلیغی جشنواره فیلم «مقاومت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم «مقاومت»، به منظور اعتلای هنر صنعت سینمای ایران و نقش تعیین کننده آن در معرفی اثر هنری و جذب مخاطبین به سوی سینما و همچنین ترغیب و تشویق هنرمندان عرصه اقلام تبلیغی اقدام به برگزاری مسابقه عکس و پوستر سینمایی کند.

برپایه این خبر، هیات انتخاب و داوری این رویداد متشکل از سینماگران و کارشناسان فنی هنری، آثار دریافتی را با رعایت استاندارها و اولویت‌های موضوعی جشنواره که در اختیار دبیرخانه قرار گرفته باشند را مورد قضاوت قرار خواهند داد و جوایز خود را در بخش عکس: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، جایزه نقدی و در بخش پوستر: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، جایزه نقدی اهدا می کنند.

مقررات عمومی این بخش، بدین شرح در فراخوان آمده است:

«در بخش عکس تعداد آثار دریافتی برای هر فیلم سینمایی حداکثر ۶ قطعه عکس شامل (۴ عدد عکس صحنه و ۲عکس پشت صحنه می‌باشد). آثار ارسالی می‌تواند به صورت دیجیتال، آنالوگ، سیاه و سفید یا رنگی باشد.

استفاده از نرم افزارهای روتوش عکس تا جایی که به اصالت عکس خدشه وارد نکند مجاز است. جهت سهولت و ارتقای کیفیت آثار در امور چاپی عکاسان و طراحان موظف به ارائه آثار خود بر روی CD یا DVD با فرمت JPEG یا TIFF با رزو لوشن حداقل ۳۰۰ dpi ارسال کنند.

لازم است نام پدید آورنده اثر به همراه نام اثر بر روی لوح‌های فشرده ارسالی نوشته شود.

ضروری است کلیه هنرمندان فرم مربوط به شرکت در این بخش را به طور کامل تکمیل کنند. شرکت کنندگان باید به همراه لوح فشرده آثار یک قطعه عکس پرسنلی خود را ارسال کنند.

تکمیل فرم شرکت در جشنواره به منزله قبول شرایط و مقررات می‌باشد. در صورتی که خلاف آن ثابت شود تمامی امتیازات باطل و اثر مزبور از امور انتشاراتی حذف می‌گردد. به کلیه شرکت کنندگانی که آثارشان در مسابقه پذیرفته می‌شود گواهی شرکت و یک جلد کتاب چاپ شده جشنواره تعلق خواهد گرفت. برگزارکننده مجاز به استفاده از آثار انتخاب شده جهت چاپ در کتاب و امور فرهنگی و فضاهای مجازی مربوط به جشنواره با ذکر نام هنرمند است.

با توجه به برگزاری عکس در دوره دوازدهم عکس‌هایی مجاز به شرکت در این دوره از جشنواره هستند که تولید آنها از مهر ماه سال ۱۳۹۱ به بعد به عرصه تولید یا اکران رسیده باشد. در بخش پوستر طراحانی مجاز به شرکت در این دوره از جشنواره هستند که آثار تولیدی آنها از مهر سال ۱۳۹۱ به عرصه اکران رسیده باشند. هنرمندان طراح باید فایل پوستر ارسالی خود را در فرمت TIFF یا JPEG با کیفیت ۳۰۰ dpi در قطع ۷۰*۱۰۰ بر روی CD یا DVD ارسال نمایند و نیازی به چاپ پوستر ندارند.

متقاضیان شرکت در بخش اقلام تبلیغی چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، می‌توانند آثار خود را تا ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۵ به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. همچنین آثار پذیرفته شده توسط هیات انتخاب، ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۵ اعلام خواهد شد.»