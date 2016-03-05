حمیدرضا فرسایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اتاق اصناف استان با همکاری نهادهای مربوطه در تلاش است تا تاسیسات برقی واحدهای صنفی بازار همدان بازسازی شود، گفت: وسایل برقی واحدهای صنفی بازار باید حداقل استانداردهای لازم را داشته باشد.

وی افزود: باید اطلاعات و آگاهی بازاریان در رابطه با نحوه استفاده از وسایل گازسوز افزایش یابد چراکه بیشتر آتش سوزی های رخ داده مربوط به ناآگاهی درباره نحوه استفاده از این وسایل بوده است.

رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه اتاق اصناف در دو سال اخیر نسبت به برگزاری آموزش های لازم در رابطه با پیش نیازهای صدور پروانه برای اصناف و کسبه و بازاریان اقدام کرده است، عنوان کرد: هر واحد صنفی قبل از کسب پروانه باید این دوره های آموزشی را طی کرده باشد.

فرسایی در ادامه با بیان این مطلب که یکی از موارد مهم در این آموزش ها استانداردسازی وسایل برقی بازار است، عنوان کرد: ایمنی گاز و مباحث مربوط به لوله کشی های وسایل گازی باید در اولویت آموزش ها قرار گیرد که خوشبختانه تاکنون با برگزاری این دوره های آموزشی بخشی از مشکلات مربوط به حوزه اصناف رفع شده است.

نظارت واحدهای صنفی از نظر کیفیت و ایمنی وسایل گرمایشی در حال اجراست

وی با اشاره به اینکه با مجموعه آتش نشانی در زمینه آموزش های مهار کردن آتش تعاملاتی صورت گرفته و در کمیسیون ماده ۱۷ شرایطی ایجاد شده که آموزش های مقدماتی در این زمینه از پیش نیازهای صدور پروانه کسب برای کسبه بازار است، تاکید کرد: مراحل مقدماتی نظارت واحدهای صنفی از نظر کیفیت و ایمنی وسایل گرمایشی در حال اجراست.

وی همچنین افزود: بخشی از واحدهای صنفی هنوز فاقد استانداردهای لازم در بخش کیفیت وسایل گرمایشی هستند و از اصناف و کسبه بازار درخواست شده هر روز حداقل اقدامات اطلاع از کیفیت وسایل گرمایشی خود را در دستور کار قرار دهند تا شاهد کاهش آتش سوزی های بازار با اقدامات خود ایمنی باشیم.

رئیس اتاق اصناف همدان در ادامه با بیان اینکه طی کردن بخشی از آموزش های ایمنی وسایل گرمایشی بازار اجباری است و حتی برای تمدید پروانه کسب باید مجدد این دوره های آموزشی طی شود، افزود: گذراندن ۲۴ ساعت از دوره های آموزشی ایمنی بازار برای کسب گواهینامه ایمنی ضروری است.

فرسایی با تاکید بر اینکه در کشورهای توسعه یافته محور امور بر آموزش قرار دارد و معتقدیم می توان با آموزش سطح کیفی اطلاع و آگاهی اصناف را ارتقا داد، گفت: تلاش براین است که با در اولویت قرار دادن این دوره های آموزشی از درصد سوانح بازار بکاهیم.

بازار همدان مسقف می شود

وی با اشاره به اینکه اصناف مسقف کردن بازار را در دستور کار خود قرار داده اند، بیان کرد: این اقدام کمک بسیاری به کاهش آتش سوزی های بازار دارد چراکه در کنار مسقف کردن بازار نصب دوربین های مداربسته را در دستور کار خود قرار داده ایم و با نصب سیستم های اعلام حریق در آن حوزه می توان سرعت کمک رسانی به واحدهای صنفی را افزایش داد.

وی با بیان اینکه نصب سیستم های اعلام حریق با تاخیر در حال پیگیری است و هر تصمیم جدی نیازمند وقت و در کنار آن تشکیل اتاق فکربرای انجام تخصصی آن است، گفت: نسبت به تشکیل هئیت امنای بازاریان اقدام شده و در حال حاضر ۸۰ درصد از بازاریان هئیت امنا دارند و این گروه پیگیر موضوعات و مسائل مربوط به بازار هستند.

رئیس اتاق اصناف استان همدان با اشاره به اینکه یکی از اهداف اتاق اصناف تشکیل هیئت امنا در بازار است و کسب مجوز برای مسقف کردن بازار بیش از ۵ ماه زمان می برد، عنوان کرد:نصب سیستم های اعلام حریق و دوربین های مداربسته در بازار تا پایان سال ۹۵ اجرایی خواهد شد و سامانه ۱۰۰۰۱۲۷ اتاق اصناف آماده دریافت نظرات و طرح مشکلات حوزه بازار است.