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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۸

نشست ملی «پاسارگاد در مسیر توسعه پایدار» برگزار شد

نشست ملی «پاسارگاد در مسیر توسعه پایدار» برگزار شد

پاسارگاد- نشست ملی «پاسارگاد در مسیر توسعه پایدار» با حضور نمایندگان سازمان های غیر دولتی حوزه میراث فرهنگی و کارشناسان امر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست ملی مشارکتی نمایندگان سازمان های غیر دولتی حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با رویکرد مشارکت جوامع محلی تحت عنوان «پاسارگاد در مسیر توسعه پایدار» در تاریخ دوازدهم و سیزدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۴ با حضور مسئولین دولتی و همچنین  نمایندگان تشکل های مردم نهاد استان های مختلف کشور و جوامع محلی برگزار گردید. همچنین در این نشست ملی سه کارگاه نیز برگزار شد.

کارگاه اول به موضوع روش های همکاری سازمان های غیر دولتی و نخبگان محلی در افزایش مشارکت جوامع محلی همجوار با آثار  جهانی با تسهیل گری اختصاص یافت.

همچنین کارگاه دوم و سوم نیز با محوریت نقش جوامع محلی و انجمن های غیر دولتی در توسعه گردشگری پایدار در منطقه پاسارگاد و ظرفیت سازی و افزایش نقش جوامع بومی در توسعه گردشگری منطقه پاسارگاد با تسهیل گری برپا شد.

کد مطلب 3573157

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