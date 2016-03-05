نشست ملی «پاسارگاد در مسیر توسعه پایدار» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست ملی مشارکتی نمایندگان سازمان های غیر دولتی حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با رویکرد مشارکت جوامع محلی تحت عنوان «پاسارگاد در مسیر توسعه پایدار» در تاریخ دوازدهم و سیزدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۴ با حضور مسئولین دولتی و همچنین نمایندگان تشکل های مردم نهاد استان های مختلف کشور و جوامع محلی برگزار گردید. همچنین در این نشست ملی سه کارگاه نیز برگزار شد.

کارگاه اول به موضوع روش های همکاری سازمان های غیر دولتی و نخبگان محلی در افزایش مشارکت جوامع محلی همجوار با آثار جهانی با تسهیل گری اختصاص یافت.

همچنین کارگاه دوم و سوم نیز با محوریت نقش جوامع محلی و انجمن های غیر دولتی در توسعه گردشگری پایدار در منطقه پاسارگاد و ظرفیت سازی و افزایش نقش جوامع بومی در توسعه گردشگری منطقه پاسارگاد با تسهیل گری برپا شد.