کیفیت هوای بوکان ناسالم اعلام شد

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آلودگی کیفیت هوای شهرستان بوکان امروز شنبه برای گروه‌های سنی حساس افزود:عامل آلاینده هوا در ارومیه ذرات ۲.۵ میکرون هستند که شاخص این ذرات در هوای شهر بوکان امروز به ۱۵۶میکروگرم بر مترمکعب رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان استاندارد ذرات بزرگتر از ۲.۵ میکرون یا همان pm۱۰ نیز در بوکان امروز شنبه به ۴۵۸ میکروگرم بر مترمکعب است.

سرپرست معاونت پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اعلام اینکه منشأ ذرات داخلی بوده و پایداری و سردی هوا آن را تشدید می‌کند اظهارداشت: از میزان آلودگی هوا در سایر شهرستان‌های استان گزارشی ارسال نشده است.

موسوی با هشدار به تردد گروه‌های سنی حساس عنوان کرد: توصیه می‌شود ساکنان شهر به ویژه بیماران قلبی و عروقی، کودکان، کهنسالان و بیماران خاص در مواقع آلودگی هوا از تردد در سطح خیابان‌های شهر پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون هشت ایستگاه سنجش آلودگی هوا در استان فعال است بیان داشت: دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا در جنوب، دو ایستگاه در شمال و چهار ایستگاه نیز در مرکز استان ارومیه قرار دارند.