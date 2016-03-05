کتاب «راز ساز» رونمایی شد/ تاکید بر بازگشایی یک کانون تعطیل شده

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان شکیبایی پور استاد موسیقی و پژوهشگر در ابتدای مراسم پیرامون این کتاب گفت: «راز ساز» در ساختار تار سال ها تلاش خنیاگران را به تصویر کشیده و راه را برای آیندگان هموار ساخته، به پاس آنهایی که آموختند و یاری دادند تا گوشه هایی از فرهنگ موسیقی ایران را ثبت کنند. این کتاب همچنین مورد تایید سازمان یونسکو قرار گرفته و اثر بسیار ارزشمندی است که مرجعی برای شناخت و فراگیری ساخت تار به عنوان زیباترین ساز ایرانی به حساب می آید.

وی افزود: بر اساس بسیاری از مدارک و مستندات، تار دست آفریده ایرانیان است و اثبات این مهم پشتکار مسئولان موسیقی و هنر کشور را می طلبد تا در راه اثبات آن تلاش کنند و این حق موسیقی ایرانی پایمال نشود.

خنیاگری را به نام ایران می شناسند

میر جلال الدین کزازی از شخصیت های برجسته حوزه فرهنگ و ادبیات نیز در سخنانی پیرامون خنیاگری و رابطه آن با موسیقی اصیل ایرانی گفت: خنیاگری از گستردگی و سابقه کهنی در ایران برخوردار است و می توان گفت همراه و هم طراز با ساز با آواز پیوند خورده. پیشینه خنیاگری نشان می دهد که این هنر در شهرهای مختلف ایران رواج داشته و صنعت گرایان در هنگام انجام کار به شیوه ای آواز می خواندند که همین پیشینه پیوند تنگانگی میان خنیاگری و ساز ایجاد کرده است.

وی افزود:خنیاگری آنچنان دلنشین و زیبا بوده که از ایران به کشورهای دیگری رفته و حتی این هنر به اروپا و پرتغال منتقل شده و آثار آن دیده می شود. این آوازها آنچنان زیبا بوده که پایه های خنیاگری تازیان را به وجود آورده است. رفته رفته ساز هم مورد استفاده قرار گرفت و ترانه سرایی هم به آن افزوده شد.

این پژوهشگر برجسته ادبیات بیان کرد: ما ایرانیان نقش های شگفتی به این هنر زدیم، تا جایی که خنیاگری را به نام ایران می شناسند. ایران، بهشت آرمانی خنیاگری بوده و پیوند تنگاتنگی با این هنر داشته است. باید گفت اگر سازی نباشد خنیاگری هم نیست، ساخت ساز بسیار ظریف است و سازنده ساز جان بر چوب و پوست و هرچه که سازهای ایرانی از آن ساخته می شود می دمد، زیرا ساز جان دارد و با نوازنده خود پیوند می گیرد.

بازگشایی هر چه زودتر کانون ساخت ساز

سید عباس سجادی مدیرعامل بنیاد آفرینش های نیاوران نیز ضمن خوش آمد گویی به حاضران در این مراسم گفت: خوشحالم که به عنوان عضو کوچکی از جامعه ساز سازان که پیش استاد امیرعطایی آموزش دیده ام امروز در این مراسم حضور دارم هرچند باید بگویم نزد این استاد ارجمند، بیشتر از ساز، اخلاق و ادب آموختم.

سجادی اضافه کرد:به واسطه علاقه ای که به حوزه موسیقی داشتم مقدماتی را در حوزه ساخت ساز از ایشان آموختم اما بیشتر وقتم را برای آواز، شعر و ترانه گذاشتم. به آقای مازیار حیدری هم تبریک می گویم. ایشان یک انسان عاشق است و کاری که ایشان کردند جز یک انسان عاشق انجام نمی دهد چون منافع و درآمدی ندارد. همانطور که استاد قنبری با عشق کار کردند و امروز مهر ایشان شناخته شده است. چرا که این عشق است که ماندگار است. از استاد قنبری شنیدم وقتی برای آموزش ویولون پیش استاد صبا رفتند ایشان به همسرشان گفتند من گمشده ام را یافتم و به قنبری گفتند برو ساز سازی را یاد بگیر چون دستانت توان این کار را دارد.

مدیرعامل بنیاد آفرینش های نیاوران اضافه کرد:در سالگرد زلزله بم که افتخار همراهی با استاد شجریان را داشتم در آنجا چند روزی برنامه های بم خوانی را برای شبکه دو ساختیم که انعکاس بسیار خوبی داشت. با استاد بحث می کردیم راجع به ترانه سرایی و ایشان می گفت: ترانه سرایی مانند ساز سازی است. ساز ساز علاوه بر نجاری باید موسیقی بداند ترانه سرا هم باید اینطور باشد و این نکته عمیقی بود. در واقع همه این هنرها مثل دانه های تسبیح به یکدیگر مرتبط است. ساز سازی و موسیقی و ترانه همه به هم پیوند دارد. متاسفانه در جامعه ما هنر ساخت ساز جدی گرفته نشده و کانون ساخت ساز هم تعطیل است که امیدواریم به زودی بازگشایی بشود و شاهد توجه و حمایت از این هنر باشیم.

هیچ چیزی از هنر برتر ندارد

سید حسن امین حقوق‌دان، تاریخ‌دان، نویسنده، مترجم و حافظ شناس ایرانی نیز در صحبت هایش با خواندن بیت هنر برتر از گوهر آمد پدید از حکیم ابوالقاسم فردوسی گفت :اگر قرار باشد در فرهنگ ایرانی از دو نفر به عنوان پدر ملت، فرهنگ و هویت و هنر ایرایی نام ببرم پیش از اسلام کوروش کبیر و دیگری که پس از اسلام در هویت من و شما بسیار تاثیر گذار بود فردوسی است. بر اساس این بیت هیچ چیزی از هنر برتر ندارد وهنرمند هر کجا رود بر صدر نشیند.

وی ادامه داد:من افتخار دارم مقدمه انگلیسی «راز ساز در ساختار تار» اثر مازیار حیدری که با تلاش فراوان آن را تصنیف کرده را بنویسم. تاکنون بر ۲۵۰ اثر از آثار معاصران مقدمه نوشته ام اما مقدمه نوشتن بر این کتاب از آن جهت که بخشی از فرهنگ هنر و تاریخ ایران است برایم افتخار بزرگی بود. من به سهم خودم از همه شما هنرمندان و اساتید به خاطر حضور در فرهنگسرای نیاوران به منظور رونمایی از این کتاب ارزشمند تشکر می کنم و امیدوارم بزودی این کتاب به چاپ دوم برسد و از آن حمایت شود. چرا که هیچ مصنف و مولف و هنرمندی بدون پشتیبانی عملی نمی تواند برنامه هایش را پیاده کند.