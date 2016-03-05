آیت الله واعظ طبسی عشق عمیقی نسبت به انقلاب و نظام داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدکاظم راشد یزدی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت آیت الله واعظ طبسی که از سوی رهبر معظم انقلاب در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی برگزار شد، ‌ با اشاره به اینکه آیت الله واعظ طبسی عشقی عمیق به انقلاب و نظام داشت اظهار کرد: اگر حتی یکی از نزدیکان ایشان می خواست سر سوزنی به انقلاب آسیب بزند برخوردی تند با آن ها می کرد.

وی با اشاره جایگاه والای آیت الله واعظ طبسی که باعث شد رهبر معظم انقلاب بر پیکر پاکشان نماز بخوانند، ‌ گفت: مردم مشهد مردم خوبی هستند و اگر گاهی بداخلاقی هایی هم نسبت به ایشان شد اما با حضور پر شور در تشییع پیکر این عالم ربانی این نامهربانی را جبران کردند.

حجت الاسلام راشد یزدی ادامه داد: ماهیت مشهدی ها در این مراسم تشییع برملا شد که ناملایمتی ها در برابر سیل جمعیتی که آمده بودند به حساب نمی آمد.

وی تاکید کرد: این مسئولان نبودند که مراسم تشییع را باشکوه کرده بود بلکه مردم ولایی بودند که این مراسم را باشکوه کرده بود.

وی با اشاره به حضور باشکوه مردم در استقبال و بدرقه امام راحل در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۶۸ گفت: تشییع یک فرد بسیار مهم تر از استقبال اوست که این مسئله به خوبی در بدرقه پیکر آیت الله واعظ طبسی مشاهده شد.

حجت الاسلام راشد یزدی خاطرنشان کرد: این تشییع پیکر باشکوه یکی از دلایل آن اخلاص آیت الله واعظ طبسی و دلیل دیگر آن شناخت واقعی مردم از جایگاه این عالم ربانی بود.

وی تصریح کرد: مردان آسمانی بزرگی سال های سال است که از دنیا رفته اند و آفتاب و باران بر مزارشان می تابد و می بارد اما یاد آن ها را از اذهان مردم فراموش نمی شود چرا که قبور آن ها در قلوب مومنان است.

حجت الاسلام راشد یزدی با اشاره به اینکه ارتحال شخصیت های دینی و علمی گاهی تنبیه و همیشه تنوع است، خاطرنشان کرد: رخت بر بستن ارواح طیبه علم و دین و به ملکوت اعلا پیوستن آن ها برای ما بینش خاصی را پدید می آورد که این حوادث اگرچه دلخراش است اما موجب بیداری هم می شود.

وی در توضیح دو حرکت قطعیه و توسطیه گفت: حرکت قطعیه همچون نماز خواندن و یا سایر اعمال و کارهایی که انسان انجام می دهد قابل تصور و دیدن است اما حرکت توسطیه جواب این سوال است که چرا و برای چه کسی این کار را انجام داده ایم؟

حجت الاسلام راشد یزدی با اشاره به اینکه در ارزیابی عبادات و پاداش دادن براساس حرکت توسطیه صورت می گیرد، بیان کرد: برای چه کسی نماز خواندن مهم است و بر این اساس به انسان پاداش می دهند.

وی تاکید کرد: خداوند هرگز به طول و عرض عمل نگاه نمی کند بلکه به عمق آن می نگرد اگر اعمال انسان عمق داشته باشد پاداش آن نیز منظور می شود.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که متاعی که به بازار عرضه می شود بدون مهر استاندارد فاقد ارزش و اعتبار می شود کل اعمال ما نیز اگر بخواهد از عالم مُلک به بازار ملکوت عرضه شود باید مهر استاندار که همان حرکت توسطیه است داشته باشد تا خداوند آن عمل را از ما بپذیرد.

حجت الاسلام راشد یزدی ادامه داد: مهر استاندار اعمال انسان اخلاص است و معنای آن حرکت توسطیه که منظور آن خداوند است.

وی ابراز کرد: اگر عملی بخواهد به نزد خدا برود باید این عمل عمل خالصانه و برای خدا باشد و الا پرنده ای است که بال و پری برای پریدن ندارد.