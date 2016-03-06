به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران شنبه شانزدهم اسفند ماه به دعوت مدیریت بنیاد فرهنگی هنری رودکی با مسئولان این نهاد دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه که با حضور بهرام جمالی مدیرعامل بنیاد رودکی، حسن سهرابی مدیر امور اداری و امور حقوقی و مهدی اکبری مدیر برنامه ریزی و بودجه این مجموعه فرهنگی برگزار شد تعدادی از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران درباره موضوعات حقوقی و قراردادهای نوازندگان، نوع قراردادها و بودجه ارکستر سمفونیک تهران سوالاتی را مطرح کردند.

در این جلسه اعلام شد نوازندگانی که نسبت به دریافت حقوق خود اعتراض داشته و مشکل دارند می توانند به امور اداری بنیاد رودکی مراجعه کرده و مطالباتشان را اعلام کنند. این در حالی است که تمامی مطالبات قانونی تا پایان اسفند ماه تسویه خواهد شد ضمن اینکه تنظیم قرارداد سال آینده نوازندگان ارکستر منوط به تسویه حساب کامل قرارداد سال ۹۴ خواهد بود.

همچنین در انتهای این جلسه اعلام شد که پیشنهادات بنیاد رودکی درباره ارکستر سمفونیک تهران برای سال ۱۳۹۵ به معاونت امور هنری ارجاع داده شده است و هر تغییری که بخواهد در این حیطه اتفاق بیفتد در اختیار معاونت امور هنری است تا اصلاحیه ها صورت بگیرد.