بهرام جمالی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی چند هفته بعد از برگزاری اولین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی و تغییرات مدیریتی مجموعه ارکسترها درباره آخرین تغییرات فعالیت ارکسترهای دولتی، شائبه ادغام دو ارکستر سمفونیک تهران و موسیقی ملی و همچنین ماجرای حضور خود در مدیریت این مجموعه توضیحاتی را به خبرنگار مهر ارائه داد.

تقویت بخش زهی ارکسترها جدی است

بهرام جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه ترین تغییرات ایجاد شده در نحوه اداره ارکسترهای دولتی بیان کرد: بحث ارکسترها یک ایده اصلی دارد که ما باید به این ایده خیلی بیشتر از اینها توجه کنیم و آن این است که ما برای اینکه بتوانیم یک ارکستر استاندارد در حد بین المللی داشته باشیم باید زمان سه تا پنج ساله ای را در نظر بگیریم تا ارکستر بتواند در یک فضای آموزشی، تمرینی و اجرایی قرار بگیرد تا پایه ها و اساس کیفیت نوازندگی و صدا دهندگی در این بازه زمانی رشد کند. با توجه به اینکه پایه اصلی هر دو ارکستر موسیقی ملی و سمفونیک تهران سازهای زهی است بنابراین تقویت بخش زهی موضوع بسیار جدی است، اما از طرف دیگر ما رپرتواری در حوزه موسیقی ملی داریم که رپرتوار خاصی است یعنی آثار آهنگسازان ایرانی که بعضا یا پایه کلاسیک دارند و یا آثاری که از فواصل و میکروتن های موسیقی ایرانی استفاده می کند.

هشتاد نوازنده به شکل تمام وقت استخدام می شوند

وی ادامه داد: اینها ویژگی های خاصی هستند که ما در شورای هنری به دنبال این هستیم تا ترکیبی را ایجاد کنیم که بتوانیم هر دو حوزه را اجرا کنیم، اما مقدمه اجرای این فضا مبتنی بر این نکته است که حتما انتخاب و گزینشی از نوازندگان به وجود بیاید که در حقیقت به عنوان هسته مرکزی یا سرمایه نوازندگی کشور بتوانیم روی آن حساب کنیم. بر این مبنا آن چیزی که به عنوان طرح اول پیشنهاد شده به این شکل است که ما هشتاد نفر را به شکل تمام وقت سالانه استخدام کنیم تا در قالب یک برنامه آموزشی - اجرایی کارشان را ادامه بدهند.

قطعی نشدن ادغام دوباره ارکسترها در شورای هنری

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی با اشاره به رپرتوارهای آینده ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر موسیقی ملی و شائبه ادغام این دو مجموعه بیان کرد: رپرتواری که برای ارکسترهای دولتی پیش بینی کردیم این است که موسیقی غربی به عنوان رپرتوار تثبیت شده ما خواهد بود و در حوزه اجرای آثار آهنگسازان ایرانی دو حوزه مشخصی که به آن اشاره کردم حتما در این رپرتوار قرار می گیرد. البته اینکه ما دو ارکستر مستقل داشته باشیم یا یک ارکستر ادغام شده، هنوز در شورا به آن قطعیت نرسیده است. گرچه از طریق دیگری مشغول رایزنی هستیم که اختصاصا بتوانیم یک برنامه مجزایی برای «موسیقی ملی» خودمان که شامل آثار آهنگسازان ایرانی و موسیقی فرهنگی خودمان هست، برای ارائه در استان ها داشته باشیم.

پیشنهاد تاسیس یک ارکستر مستقل برای اجرا در شهرستان ها

جمالی گفت: بخش استان ها ظرفیت ها و علاقه مندی بسیار خوبی دارند اما هیچ وقت به شکل مستمر نتوانستیم پروژه ای طراحی کنیم تا بتواند در شهرستان ها اجرایی داشته باشد. آن هم با این ایده که بخش اول کنسرت آثار موسیقی قومی و محلی، تنظیم شده با ارکستر موسیقی ملی با خواننده محلی باشد و بخش دوم هم به اجرای رپرتوار موسیقی ملی خودمان اختصاص یابد. به هر حال طراحی این ایده از چند ماه پیش آغاز شده تا بتوانیم حتی یک ارکستر اختصاصا برای این کار داشته باشیم؛ یعنی ماموریت این ارکستر به این شکل طراحی شود که در قالب تور در شهرستان های مختلف اجرا داشته باشد. البته در حال حاضر مشغول مذاکره با سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تامین بودجه هستیم که اگر اعتبار فراهم شود می توانیم با تشکیل قریب الوقوع این ارکستر شاهد فعالیت های جدی و تاثیر گذار در استان ها باشیم.

وی تاکید کرد: من فکر می کنم اگر با سازمان مدیریت و برنامه ریزی که همکاری بسیار خوبی در ارائه این پیشنهاد داشته به توافق برسیم و بودجه های لازم را تامین کنیم می توانیم یک ارکستر مستقل را هم تشکیل بدهیم که اساسا ماموریت این مجموعه آماده سازی موسیقی ملی برای برگزاری کنسرت در شهرستان ها خواهد بود.

رهبران ارکستر در شورای هنری انتخاب می شوند

جمالی درباره انتخاب رهبران ارکستر نیز عنوان کرد: ما فهرستی از رهبران ارکستر ایرانی و خارجی داریم که اظهار تمایل کردند با ارکسترهای ما همکاری کنند. البته ما با این هنرمندان گفتگوهایی خواهیم داشت که حتما در وضعیت فعلی ارکسترها موضوع آموزش را هم مدنظر قرار دهند بنابراین رهبران ارکستر فقط برای اجرای یک رپرتوار در ارکستر حضور پیدا نمی کنند. این موضوعات نیز به طور طبیعی در شورای هنری ارکسترها مطرح می شود و بر اساس رای شورا، رهبران انتخاب شده و در زمان مقرر به اجرای برنامه خود می پردازند.

هیات مدیره جدید هنوز به من چیزی ابلاغ نکرده که هستم یا می روم

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره انتشار اخباری مبنی بر کناره گیری وی از مدیریت این مجموعه و جایگزینی اشخاص دیگر در این سمت توضیح داد: طبق اساسنامه بنیاد صریحا ذکر شده که دوره مدیریتی در بنیاد رودکی دو ساله است. دوره مدیریتی بنده نیز در فروردین ماه سال ۹۵ به اتمام رسیده و خودم هم اعلام کردم که این دوره تمام شده و آقای وزیر ، جناب مرادخانی و هیات امنا این اختیار را دارند تا فرد جدیدی را بیاورند و کار جلو رود. به هر حال بحث، بحث عجیبی نیست. آنچه که مهم است انتقال ماموریت و کارهای انجام شده به شکل منطقی به نفر بعدی است. هیات مدیره جدیدی هم که معرفی شدند و احکام آنها نیز صادر شده در این مدت با بنده جلساتی را برگزار کردند و من هم بنا به وظیفه کارها را تحویل دادم و طبق قانون هیات مدیره در رابطه با ماندن یا انتخاب فرد جدید برای معرفی به هیات امنا تکلیف قانونی خود را انجام می دهد.

وی ادامه داد: هیات مدیره جدید هنوز چیز جدیدی به من ابلاغ نکرده که «شما هستید یا می روید یا نفر بعدی می آید». گفتگویی هم که مطرح شده اینکه دوستان باید عملکرد را بررسی کنند و بر اساس عملکردی که اتفاق افتاده تصمیم گرفته شود که نفر جدیدی بیاید یا من به کار ادامه دهم. اما یک نکته ای وجود دارد و آن اینکه وقتی می خواهد تغییری اتفاق بیفتد برخی ها همه چیز را به همه چیز می دوزند یعنی یک رشته ای را درست می کنند بدون اینکه ارتباطی با هم داشته باشد. این موضوع بیان یک گله شخصی است که دوست داشتم اینجا مطرح کنم. ضمن اینکه بنده هیچ وقت در صحبت های دو ساله خودم نگفتم که مدیر فوق العاده ای هستم و آمادگی خود برای یک گفتگوی منتقدانه، منصفانه و کارشناسی را نیز در همه جا اعلام کردم.

تا سه سال آینده شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود

جمالی تصریح کرد: هر کسی ادعا کند که در همه چیز عالی و فوق العاده بوده است، این به طورطبیعی ادعای درستی نیست، اما اینکه ما تلاش می کنیم با امکانات موجود اصلاحی را به وجود بیاوریم این موضوعی است که بنده ادعای آن را می کنم اما ادعای درجه یک بودن، عالی بودن و بین المللی بودن را نمی کنم. من فقط ادعا می کنم ما می توانیم در سه سال آینده شاهد اتفاقات خوبی باشیم که این موضوع هم مبتنی بر برنامه و عدد و رقم است و آن هم قابل ارزیابی است. بنابراین فضاهای مبهم و نامشخص و غیر مستند شرایط را به سمتی می برد که بنده هیچ پاسخی برای آن ندارم. به هر حال بنده در ماه مبارک رمضان برخی از دوستان را به اخلاق توصیه می کنم. ما همه در یک خانواده هستیم که در آن احترام ملت و فرهنگ در درجه اول قرار دارد پس بهتر است با تمام اختلاف نظرهایی که داریم احترام همدیگر را داشته باشیم و اگر این فضا وجود داشته باشد قطعا اتفاقات بهتری می افتد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در پایان تصریح کرد: تمامی کارکنان بنیاد فرهنگی هنری رودکی در این مدت خیلی تلاش کردند و انگیزه های متفاوتی برای کار کردن داشتنند. وقتی من می دیدم همکارانم شبانه روز مشغول کار هستند و ناجوانمردانه دیده و شنیده نمی شوند و حتی در جایی کوچک به یک مرتبه تبدیل به ویترین می شوند به شدت متاثر می شوم. به هر حال اگر من در اینجا نباشم می روم و در دانشگاه به فعالیت ادامه می دهم اما اینجا همه با هم تلاش کردند و این تلاش ها نتایج بسیار خوبی هم به بار آورده البته که نقاط ضعفی هم وجود دارد.