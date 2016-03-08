فعالیت های فرهنگی نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فعالیت های فرهنگی در رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه نقش مهمی ایفا می کند، اظهار داشت: باید از ظرفیت های فرهنگی برای توسعه فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری استفاده شود.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی یکی از تاثیر گذار ترین سازمان ها در حوزه فرهنگی به شمار می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تبلیغات اسلامی یکی از پایه های نظام اسلامی ایران به شمار می رود و نقش مهمی در حوزه فرهنگی در سطح جامعه دارد.

سازمان تبلیغات اسلامی ظرفیت بالایی در فرهنگ دینی دارا است

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز در این دیدار ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی در مسیر اهداف خود در استان چهارمحال و بختیاری گام های بلندی برداشته است و به موفقیت های قابل توجهی در حوزه فرهنگی دست پیدا کرده است.

حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی با اشاره به اینکه اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی از سالیان گذشته و از بنیان ناچیز دیده شده، گفت: در عرصه ای که دشمنان اسلام با تمام قوا وارد جنگ نرم شده اند باید با تجهیز تمامی امکانات، برای مقابله با ترفندهای آنان آماده شد.

مرتضوی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی ظرفیت بالایی در فرهنگ دینی داراست، گفت: هم اکنون به دلیل کمبود اعتبارات این سازمان با حداقل ظرفیت در عرصه فرهنگ دینی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه عمده فعالیت های اداره کل تبلیغات اسلامی در دو بخش قرآن و عترت خلاصه می‌شود، گفت: اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اشاعه فرهنگ دینی بنیان نهاده شده است و برای رسیدن به این اهداف باید نهادهای برخاسته از انقلاب را تقویت کرد.