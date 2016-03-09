مازندران استانی ملی با امکانات محلی/آواز دُهل اینجا خوش نیست

خبرگزاری مهر - گروه استانها، علیرضا نوری کجوریان: زنگ نوروز که به صدا درمیآید تن مازندران بیش از دیگر مناطق میلرزد، چراکه نه زیرساختهایش مهیاست و نه امکانات درستی دارد و تداعیگر این مَثل «آواز دهل شنیدن از دور خوش است» است.
مسافران میلیونی میآیند و میروند و سهم استان از خیل گردشگر و مسافر، ترافیک، ناهنجاری، زباله و هزار و یک آسیب دیگر است و اهالی استان مجبورند در خانههایشان حبس شوند تا طعم سفرهای نوروزی بر مسافرانش خوش آید.
هتلها و ویلاها که از مدتها قبل رزرو شدهاند و بیشتر مسافرانش یا ویلا دار هستند و یا اینکه در آستانه عید یادشان میآید که در شمال، فامیلی، دوستی و یا آشنایی در حد سلام و علیک دارند و غریبه های دیروز، امروز آشنا میشوند تا به بهانه این دوستی نهچندان با پشتوانه، مهمانخانههایشان شوند و بعد بگویند تعطیلات را در شمال گذراندهایم.
آژیر آمبولانس های پایتخت در مازندران
قیمتها از هماینک خیز نوروزی برداشتهاند و دود این گرانی در سایه نظارتهای ضعیف و مقطعی به چشم بومیها میرود که بهاصطلاح شهرشان، «گردشگر پذیر» شده است. نوروز در شمال بهویژه مازندران، خواب نیروهای خدماتی و رفتگران شهرداری را هم میگیرد و آرزو میکنند کاش نوروز و تعطیلی ۱۳ روزه بهاری از صفحه تقویم حذف شود و با همه این مصائب، باز کودک مازندرانی و شمالی در پایان تعطیلات و در دفتر انشایش مینویسد: بهار و نوروز امسال خیلی خوش گذشت، مهمان داشتیم و حسابی عید دیدنی رفتیم.
قصه نوروز به غصه دیرینه در شهرهای شمالی تبدیلشده است چراکه وقتی زیرساختها نامناسب باشد، میزبان شرمنده مهمانش میشود
قصه نوروز به غصه دیرینه در شهرهای شمالی تبدیلشده است چراکه وقتی زیرساختها نامناسب باشد، میزبان شرمنده مهمانش میشود اما قرار است امسال برای نوروز، اتفاقاتی در مازندران رخ دهد تا بخشی از کمبودها و مشکلات برای پذیرایی از مهمانش رفع شود.
قاسم جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: قرار است برای افزایش خدماتدهی در بخش سلامت، آژیرهای آمبولانسهای تهران نیز در استان مازندران نواخته شود و برای ارتقای خدمات، از آمبولانسهای پایتخت نیز استفاده شود.
وی بابیان اینکه آمبولانسهای موجود استان پاسخگوی نیازها نیست میگوید: در استان ۱۰۰ دستگاه آمبولانس وجود دارد که خدمات درمانی پیش بیمارستان ارائه میکنند اما طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، ۲۵ درصد آمبولانسهای خصوصی آماده خدمت میشوند و نیمی از مراکز بهداشتی و درمانی که شبانهروزی نیستند نیز باید در ایام نوروزی خدماتدهی کنند.
وی آمادگی اعزام بالگرد اورژانس برای ارائه خدمات به مصدومان و بیماران در مواقع لزوم را نیز از دیگر برنامههایی دانست که در تعطیلات اجرایی میشود و ادامه داد: همچنین ۲۳ بیمارستان دانشگاه به شش بلوک درمانی تقسیمبندی شدهاند.
پیمایش چندساعته مسیرهای چند دقیقه ای
راههای مازندران در هنگام تعطیلات نوروزی براثر ترافیک سنگین قفل میشود و گاه پیمایش مسیر دو تا سهساعته تهران – شمال به شبانهروز نیز می رسد و بااینحال ۳۰۰ نیروی راهدار با ۲۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین عزم جزم کردهاند تا به مسافران نوروزی، خدمات دهند.
حیدر نوروزی مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: ۳۰۰ نیروی راهدار و حدود ۲۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین در راههای استان وجود دارد اما در قالب طرح نوروزی شمار راهداران به ۵۷۵ نفر افزایش مییابد و در قالب ۳۳ گروه راهداری خدماترسانی خواهند کرد.
وی با اشاره به سفر چشمگیر مسافران نوروزی به مازندران از طریق محورهای ارتباطی اصلی نظیر کندوان، هراز، سوادکوه و فیروزکوه ادامه میدهد: ایمنی لازم برای پیشگیری از خطرات جادهای در دست اقدام است و علاوه بر این، زیباسازی و پاکسازی حریم جادههای پرتردد در دست برنامهریزی است.
در ایام نوروز، شمار مسافران وارده به مازندران میلیونی میشود و اقامتگاهها و هتلهای مازندران ظرفیت پذیرش این شمار مسافر را ندارد ازاینرو، دستگاههای دیگری ازجمله آموزشوپرورش نیز به کمک میآیند تا بخشی از بار گردشگری را به دوش کشند.
مدارس جور گردشگری را می کشند
سید علی قاسمی مدیرکل آموزشوپرورش مازندران به خبرنگار مهر میگوید: نوروز سال جدید سه هزار و ۴۶۰ کلاس درس در ۴۱۱ مدرسه استان میزبان مسافران خواهد بود و این کلاس ها به چهار درجه ویژه، الف، ب و ج تقسیم میشوند.
وی ادامه میدهد: نحوه ثبتنام از مسافران نوروزی در ۲۰ درصد مدارس بهصورت اینترنتی صورت میگیرد و ۴۲ پایگاه پذیرش نیز آماده ارائه خدمات خواهد بود.
در حال حاضر ۲۰ هزار تخت اقامتی در قالب ۲۱۷ واحد اقامتی هتل در مازندران فعالیت دارد که بیش از ۶۰ درصد ظرفیت این اقامتگاه در ایام غیر پیک خالی است و در دوران پیک و سفرهای تابستانی و نوروزی نیز با مشکلات خاص خود دسته و پنجه نرم میکنند.
در طول سال، ۲۵۰ روز غیر پیک مسافر در جامعه هتلداران ثبتشده و ۱۰۵ روز دوران پیک مسافران برای جامعه هتلداران است، متأسفانه در فصول پیک سال، هتلهای غیررسمی از هتلهای رسمی گرانتر و در فصول غیر پیک ارزانتر از هتلهای رسمی فعالیت میکنند و این موضوع متأسفانه باعث مشکلات زیادی برای هتلداران رسمی شده و باعث شده در طول سال بالای ۶۰ درصد از تختهای اقامتی رسمی مازندران خالی است.
چادرخوابی مسافران در پارکها
همچنین کمبود مراکز اقامتی از یکسو و گرانی نرخ ویلاها و هتلها، مسافران مازندران را در نوروز به حاشیه سواحل یا پارکها و تفرجگاهها برای اقامت میکشاند و امسال قرار است در برخی شهرهای مازندران از جمله ساری در حاشیه برخی پارکها، محلی برای خواب مسافران نیز در نظر گرفته شود.
علیجان شمشیربند رئیس شورای شهر ساری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: ستاد نوروز همانند سال قبل در شهرداری مستقر خواهد شد و این ستاد بهتر از سالهای قبل برنامهریزی برای استقبال و پذیرایی از مسافران خواهد کرد.
رئیس شورای شهر ساری اعلام کرد: گلکاری فضای سبز و نصب المانهای متناسب با نوروز در سطح شهر از اقداماتی است که در آستانه نوروز در شهر انجام میشود، همچنین چادرهای راهنمای مسافران در ورودی و خروج شهر برپا میشود و علاوه بر این برای اقامت مسافران در برخی پارکها نیز برنامهریزی میشود.
وی با عنوان اینکه ساری درگذشته محل اقامت مسافران نبوده است گفت: امسال خوشبختانه ستاد نوروزی فعالتر میشود.
درحالیکه انبوه مسافران نوروزی به مازندران سفر میکنند اما برخی مناطق ازجمله بهشهر از داشتن یک هتل نیز برای اسکان مسافران محروم است
درحالیکه انبوه مسافران نوروزی به مازندران سفر میکنند اما برخی مناطق ازجمله بهشهر از داشتن یک هتل نیز برای اسکان مسافران محروم است و فرماندار این شهرستان میگوید: هتل و مهمانپذیری برای اسکان مسافران در بهشهر نداریم و تنها هتل این منطقه ۴۰ کیلومتر از شهر فاصله دارد.
خالق سجادی با انتقاد از وضعیت نداشتن هتل یا مهمانپذیر افزود: نیازمند ورود سرمایهگذاران در بخش هتل و مهمانپذیر هستیم و در شرایط فعلی و باوجوداینکه هتلی در شهر نیست وظیفه آموزشوپرورش برای اسکان مسافران نوروزی بسیار سنگین است.
سجادی گفت: باید امکانات و زیرساختهای اسکان مسافران و پذیرش آنان در شهرستان فراهم شود و در این راستا امیدواریم همه دستگاهها به کمک ما شتافته و هلالاحمر و دستگاههای متولی ویژه در این راستا وارد شوند.
این کمبود درحالی است که دلاور بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با تأکید بر اینکه میزان تخت اقامتگاههای مازندران نسبت به مشابه سال گذشته پنج درصد افزایشیافته است، ظرفیت اقامتگاههای استان را ۷۷۰ هزار نفر شب اقامت بیان میکند.
وی با اشاره به حضور ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر شب اقامت مسافران در ایام تعطیلات نوروز در مازندران ادامه میدهد: دو میلیون نفر شب مسافر در روستاهای مازندران در ایام نوروز سال ۹۴ اقامت کردند.
بااینحال استاندار مازندران در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان بر مدیریت همهجانبه بازار در ارائه اجناس و قیمتها از سوی دستگاههای مسئول تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد استان از محل گردشگری به دست میآید، باید سازوکار و شیوههایی مطلوب برای رونق اقتصادی، کسب درآمد و تقویت فضای کسبوکار از فرصت گردشگری در استان تعریف شود.
ربیع فلاح جلودار به مشکلات موجود در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مسافران و گردشگران در این ایام اشاره کرد و یادآور شد: همه ظرفیتها در شهرهای استان در این راستا در تعطیلات نوروز ۹۴ پایکار بیایند.
باز نوروز از راه میرسد و نوای ویلا ویلا در حاشیه راهها، ورودی شهرها و روستاهای استان طنینانداز میشود و انبوه مسافران و زیرساختهای ضعیف و ناکافی، هم مسافران و هم بومیها را از نحوه برنامهریزیها و کمبودها ناراضی میکند.
به نظر میرسد تقویت زیرساختهای مازندران و تأمین بودجه و امکانات ملی برای خدماترسانی به مسافران ملی در مازندران ضروری است چراکه خدمات ملی، امکانات ملی نیاز دارد نه محلی.
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