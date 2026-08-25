به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که نشست مشترک مقامات هوانوردی ایران و افغانستان با هدف تقویت تعاملات دوجانبه، تسهیل حمل‌ونقل هوایی و ایجاد زمینه‌های جدید برای توسعه همکاری‌های تخصصی میان صنعت هوانوردی دو کشور، به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای گسترش همکاری‌های حمل‌ونقل هوایی میان ایران و افغانستان مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر ضرورت به‌روزرسانی تفاهم‌نامه حمل‌ونقل هوایی و تقویت همکاری‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف هوانوردی تأکید کردند.

مقامات هوانوردی دو کشور در جریان این گفتگوها، موضوع به‌روزرسانی تفاهم‌نامه حمل‌ونقل هوایی را بررسی و درباره مسائل مرتبط با پروازهای عبوری از مسیر افغانستان، افزایش فرکانس پروازها و همچنین افزایش تعداد شرکت‌های هواپیمایی فعال در مسیرهای هوایی دو کشور تبادل نظر کردند.

دو طرف همچنین با ابراز تمایل برای گسترش همکاری‌ها در حوزه هوانوردی، بر برگزاری نشست حضوری مدیران و مسئولان ذی‌ربط دو کشور در آینده نزدیک تأکید کردند.

حمل‌ونقل بار هوایی نیز از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود و طرفین بر ضرورت افزایش همکاری و هماهنگی با افغانستان در این زمینه تأکید کردند.

در بخش دیگری از این نشست، مسائل مرتبط با ناوبری هوایی و پروازهای عبوری مورد بررسی قرار گرفت و مقامات دو کشور بر توسعه تعاملات و هماهنگی‌های فنی و تخصصی در این حوزه تأکید کردند.

برگزاری این نشست در راستای توسعه روابط دوجانبه و فراهم‌سازی زمینه‌های جدید همکاری میان صنعت هوانوردی ایران و افغانستان ارزیابی می‌شود.