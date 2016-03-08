طرح هادی در ۴۰ درصد روستاهای کشور اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی درفشی در سفر یک روزه به قزوین برای معرفی مدیرکل جدید بنیاد مسکن در گفتگو با خبرنگاران گفت: بنیاد مسکن متولی ساخت مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت است که در این زمینه به رسالت خود بخوبی عمل می کند.

مسکن مهر شهرهای کوچک سال آینده تکمیل می شود

وی افزود: در کل کشور ۳۸۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت در دست ساخت است که تاکنون بیش از ۲۸۷ هزار واحد آن تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است.

درفشی تصریح کرد: در سال آینده تمامی مسکن مهر تعهد شده از سوی بنیاد مسکن تکمیل شده و به متقاضیان واگذار می شود.

تهیه طرح هادی در ۳۲ هزار روستا

وی اضافه کرد: بنیاد مسکن مسئول طرح های هادی است که در حال حاضر بیش از ۳۲ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار داریم که قرار بودتا پایان برنامه ۵ ساله پنجم این طرحها اجرایی شود.

معاون پشتیبانی بنیاد مسکن گفت: تا پایان امسال با منابعی که از سوی بنیاد تامین شده طرح هادی همه روستاها تهیه شده امادراجرا کمی عقب هستیم که باید آن را جبران کنیم.

وی یادآورشد: طرح هادی در حدود ۴۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور اجرایی شده است و در صورت تامین اعتبار از سوی دولت آمادگی داریم روستاهای بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.

درفشی اظهارداشت: اجرای طرح هادی در برخی روستاها نیازمند بازنگری است چون منابع تهیه طرح باید توسط دولت تامین شود به هر میزان که اعتبار تامین شود می توانیم کارها را بیشتر کنیم.

سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی نوسازی می شود

وی بیان کرد: از سال ۸۴ تاکنون سالانه به طور میانگین ۲۰۰ هزار واحد روستایی مقاوم سازی و نوسازی می شود که تاکنون عملیات مقاوم سازی یک میلیون و۶۰۰ هزار واحد انجام شده و به پایان رسیده است.

درفشی اظهارداشت: بر اساس ارزیابی انجام شده حدود دو میلیون واحد روستایی نیز که قدیمی و یا کم دوام است و به دلیل مصالح غیر مرغوب نیازمند مقاوم سازی است در برنامه ششم تحت پوشش قرار می گیرد.

بازنگری در طرح هادی و ادامه خدمات روستایی در اولویت سال آینده

معاون پشتیبانی بنیاد مسکن اضافه کرد: اولویت سال آینده ادامه کارهای قبلی است که تهیه طرح هادی روستایی، بازنگری در طرحها و اجرای طرح های هادی، صدور سند روستایی از برنامه های سال آینده بنیاد مسکن کشور است.

صدور سالانه ۳۰۰ هزار سند روستایی

وی گفت: سالانه ۳۰۰ هزار سند روستایی صادر می شود که این کار سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

درفشی گفت:یکی ازکارهای دیگر بنیاد مسکن در سال آینده اجرای طرح مشارکتی تامین مسکن محرومان با همکاری بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و سازمان بهزیستی است.

درفشی یادآورشد:دراین طرح تعداد ۸۷۰۰ خانواده که دارای دو معلول ویا بیشتر هستند شناسایی شده اند که تحت پوشش قرار می گیرند و صاحب خانه می شوند.

وی بیان کرد: ساخت سالانه ۱۰ هزار مسکن شهری، ادامه بازسازی واحدهای حادثه دیده، تکمیل مسکن مهر شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر از دیگر برنامه های پیش بینی شده در سال ۹۵ است.