به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی سه شنبه در همایش دستاوردها و توانمندی‌های دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اشاره به عملکرد خوب این دانشگاه در راستای طرح تحول نظام سلامت آن را باعث افتخار مجموعه وزارت بهداشت دانست و اظهار کرد: همت مسئولان و مردم جهرم سبب شده تا این شهرستان در زمینه تأمین تجهیزات و خدمات درمانی در مقایسه با شهرستان‌های کلان کشور پیشرفت قابل توجه داشته باشد.

وی ضمن ابراز خرسندی از عملکرد مرکز رشد فناوری سلامت جهرم و ایجاد کارآفرینی توسط این مرکز، افزود: توسعه فعالیت‌های این مراکز سبب رونق تولید و جلوگیری از واردات به کشور می‌شود.

قائم مقام وزیر بهداشت به پذیرش سالانه ۸۰۰ هزار نفر بیمار در مراکز درمانی جهرم که بعضاً از شهرستان‌های همجوار مراجعه می‌کنند اشاره کرد و گفت: وجود مدیران بومی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم و برخورداری از پزشکان متخصص و فوق متخصص زمینه توسعه و پیشرفت این مجموعه را فراهم کرده است.

وی به مطالبات مردم جهرم در راستای توسعه خدمات درمانی این شهرستان اشاره کرد و وضعیت حجاب بانوان و مذهبی بودن جهرم را موجب افتخار دانست.

حریرچی با اشاره به آمار تخت‌های بیمارستانی در کشور به ازای هر هزار نفر، ۱.۵ تخت، گفت: این آمار به نسبت سایر کشورها کمتر بوده و عقب ماندگی‌های موجود در حال جبران شدن است.

وی به صرف هزینه ۱۵ میلیاردتومانی تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی جهرم اشاره کرد و با تقدیر از حمایت‌های ویژه خیران سلامت از پروژه‌های درمانی این شهرستان، از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی جهرم خواست تا با اقدامات خود زمینه عدم خروج بیماران از مراکز درمانی جهرم را فراهم آورند.

قائم مقام وزیر بهداشت اقدام دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تشکیل اتاق عملیات را تحسین برانگیز دانست و بیان کرد: اقدام جالب و منحصربه فرد این دانشگاه در تشکیل اتاق عملیات، نظر وزارت بهداشت را به خود جلب کرده است.

وی به لزوم توجه ویژه به افراد نیازمند و عدالت در خدمات‌دهی بیماران تاکید کرد و افزود: باید به مرحله‌ای برسیم که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، بیمار و خانواده آن، رنجی جز بیماری نداشته باشند و در این راستا لازم است اولویت خدمات رسانی سلامت، افراد نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی جامعه باشد.

حریرچی با تاکید به ارائه خدمات درمانی در شأن اقشار مختلف جامعه، عنوان کرد: لیاقت و شایستگی مردم در پذیرش خدمات بیش از آن است که در حال انجام بوده و در این راستا بومی و غیربومی و شهری و روستایی یکسان هستند.

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته ۲۰ هزار تخت به مجموعه درمانی کشور افزوده شده است، گفت: با تکمیل ساخت بیمارستان‌های در حال احداث ۴۴ هزار تخت به ظرفیت بیمارستان‌های کشور اضافه می‌شود.

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به حمایت این وزرات‌خانه از پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، تصریح کرد: وزارت بهداشت در صورت پیشرفت ۷۰ درصدی بیمارستان ۲۴۰ تخت‌خوابی جهرم، برای تکمیل و تجهیز این پروژه همکاری می‌کند.

لزوم ارتقا و گسترش سطح خدمات دانشگاه علوم پزشکی جهرم

مهندس علیرضا صحرائیان، معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم نیز در این مراسم گفت: در طول چند سال گذشته و در راستای فرامین مقام معظم رهبری تحولات خوب در وزارت بهداشت انجام شده که مورد استقبال مردم و تایید رهبری انقلاب قرار گرفته است.

وی به استقبال مردم شهرستان‌های همجوار از خدمات پزشکی موجود در مراکز درمانی جهرم اشاره کرد و افزود: حجم مراجعه کنندگان به مراکز درمانی جهرم نشان دهنده استعداد و ظرفیت بالای خدمات پزشکی شهرستان بوده و این مهم همت مسئولان را برای ارتقا و گسترش سطح خدمات این دانشگاه می‌طلبد.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم ارائه خدمات مطلوب درمانی به بیماران را نماد واقعی مشارکت دولت و ملت عنوان کرد و گفت: حضور و همکاری خیرین سلامت با مجموعه علوم پزشکی جهرم به تحقق شعار همدلی دولت و ملت در حوزه سلامت تبدیل شده و این مهم باید همچنان تداوم داشته باشد.

وی به اهتمام دولت در تکمیل پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی اشاره کرد و مجموعه بیمارستان ۲۴۰ تخت‌خوابی جهرم با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی را از جمله پروژه‌هایی دانست که در صورت اتمام ۲۰ درصد باقیمانده برای تکمیل و تجهیز آن مورد عنایت وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

ورود ۵۰ پزشک متخصص در دوسال گذشته به جهرم

دکتر رحیم رئوفی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم نیز در سخنانی به برنامه‌های ارائه شده این دانشگاه در طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: کاهش پرداخت هزینه درمان از ۷۰ درصد به کمتر از ۳ درصد تنها گوشه‌ای از خدمات وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت است.

وی با بیان اینکه دوست داریم مردم در مراجعه به بیمارستان‌ها، دغدغه‌ای جز بیماری نداشته باشند، خرید ۱۵ میلیارد تومانی تجهیزات و ارائه بسته هتلینگ بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را در راستای این هدف دانست. رئوفی، ترویج زایمان طبیعی در شهرستان جهرم را سبب کاهش چشمگیر آمار سزارین در این شهرستان دانست و از برتری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در گرایش زنان باردار به زایمان طبیعی خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم به ورود ۵۰ متخصص در دو سال گذشته به شهرستان جهرم اشاره کرد و بحث ماندگاری پزشکان و تشکیل اتاق عملیات در راستای تحول و تحقق چشم‌انداز این دانشگاه را مورد تاکید قرار داد.

ارائه گزارش عملکرد و دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم توسط رئیس، معاونان و مدیران بخش‌های مختلف و اعطای لوح تقدیر از طرف وزیر بهداشت به خیرین سلامت شهرستان از دیگر برنامه‌های این همایش بود.