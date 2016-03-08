طرح «اکرام وفا» در دامغان اجرا می شود/ ورزش و فتوت در یک تیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قوسی شامگاه سه شنبه در جمع روسای هیئت های ورزشی دامغان در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان این شهرستان، ضمن بیان اینکه این طرح با عنوان اکرام وفا و با هدف شکرانه سلامتی ورزشکاران و کمک مالی به بیماران صعب العلاج توسط ورزشکاران دامغانی اجرا می شود، افزود: طرح وفا، تکریم ایتام و افراد تحت پوشش محسنان و شفا را به همراه دارد و این می تواند در سطح استان سمنان و در بین ورزشکاران تسری پیدا کند.

وی طرح وفا را از باقیات و صالحات افراد مومن و نیک اندیش برای این دنیا و آخرت دانست و افزود: ۴۷۰ نفر در شهرستان دامغان تحت پوشش طرح های ایتام و اکرام، محسنان و شفا هستند همچنین باید گفت خیران دامغانی در سالجاری رقمی معادل سه میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۵۲۱ ریال به افراد تحت پوشش طرح اکرام و ایتام، محسنین و شفا کمک مالی کردند.

آئین تقدیر از ورزشکاران دامغانی برگزار می شود

رئیس اداره ورزش و جوانان دامغان نیز در این مراسم، از اجرای طرح «وفا» برای نخستین بار در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: طرح ویژه وفا به ابتکار هیئت کوهنوردی دامغان و با هدف مشارکت ورزشکاران در کمک به بیماران نیازمند و صعب العلاج انجام خواهد شد چرا که همه ما افتخار هنر فتح قله های ورزشی در تمامی رشته ها را داریم و کمک به نیازمندان نیز یکی از افتخارات و قله های قابل فتح است.

مجید محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به اینکه آئین تجلیل از ورزشکاران برتر، مدال آوران رشته های مختلف شهرستان دامغان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، بیان داشت: امیدواریم با این حرکت ارزشمند زمینه قدردانی از این ورزشکاران و ایجاد انگیزه درونی برای آنان را فراهم آوریم.

وی درباره دومین رویداد مهم ورزشی ایام پایانی سال در دامغان، افزود: علاوه بر آئین تجلیل از ورزشکاران، مسابقات موتور سواری چند جانبه با حضور استان های اصفهان، خراسان شمالی، گلستان، مازندران، تهران و سمنان در روز جمعه بیست و یکم اسفندماه جاری در محل پیست موتور سواری الغدیر دامغان و با هدف گرامیداشت یاد شهدا برگزار می شود.

پنج هزار ورزشکار در قالب ۳۵ هئیت ورزشی در شهرستان دامغان ساماندهی شده اند.