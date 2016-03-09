پیروزی قاطع «ترامپ» در سه ایالت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» نامزدجمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا در رقابت درون حزبی دیروز سه شنبه از موفقیت چشمگیری در سه ایالت «می سی سی پی»، «میشیگان» و «هاوایی» برخوردار شد.

پیروزی اخیر وی به ویژه در ایالت میشیگان کام هم حزبی هایی را که در یک هفته گذشته در قالب کمپین جمهوریخواهان ضد ترامپ به تبلیغات منفی علیه او دست زدند، حسابی تلخ کرد و زنگ هشدار را در بیخ گوش آنها به صدا درآورد.

در این میان، «تد کروز» دیگر نامزد جمهوریخواه نیز موفق به کسب پیروزی در ایالت «آیداهو» شد.

در عین حال، انتخابات درون حزبی دموکرات ها هم دیروز سه شنبه تنها در دو ایالت میشیگان و می سی سی پی برگزار شد و با پیروزی «هیلاری کلینتون» در ایالت می سی سی پی پایان یافت حال آنکه در ایالت میشیگان وی در عین ناباوری رقابت را به «برنی ساندرز»باخت.

تا این جای کار، ترامپ پیروزی چشمگیری در ایالت های عمدتا جمهوریخواه جنوب و غرب میانه داشته و توانسته دل همه اقشار سیاسی و مذهبی حتی اوانجلیکال ها و رای دهندگان مستقل را به دست آورد.

پیرزوی ترامپ در ایالت میشیگان می تواند پیش درآمد موفقیت وی در انتخابات ۱۵ مارس باشد که در آن هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات به طور همزمان در چهار ایالت «فلوریدا، ایلینویز، میسوری، کارولینای شمالی و اوهایو» به رقابت می پردازند. این ایالت ها همگی مانند میشیگان به لحاظ جمعیتی غنی هستند و به همان نسبت تعداد هیات های انتخاباتی بیشتری را نصیب نامزد های پیروز خواهند کرد.

شاید بتوان گفت که پیروزی در ایالت های اوهایو و فلوریدا همه آن تعداد هیات انتخاباتی را که یک نفر برای تبدیل شدن به نامزد نهایی حزب به آن احتیاج دارد، نصیب وی خواهد کرد.

در این میان «مارکو روبیو» سناتور فلوریدا و «جان کاسیچ» فرماندار اوهایو که از دیگر نامزدهای حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ هستند، در خانه خودشان رقابت سختی را با ترامپ پیش رو خواهند داشت.